عبد العال: قانون الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهابيين

علي عبدالعال البرلمان 996

ياسمين فواز



أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن مصر تواجه إرهابًا أسودًا تقوم به جماعات مناهضة للحياة تشوه وجه الإسلام، الذي لا يبيح الاعتداء على الأبرياء، مشيرًا إلى أن مصر شهدت أمس عمليات إرهابية راح ضحيتها نخبة من أبنائها.



وقال عبد العال، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن هؤلاء الأبطال جعلوا الولاء للوطن أسمى من الحياة واعتمدوا على عقيدة مواجهة الإرهاب من أجل الوطن، وكتبوا بالاستشهاد أنصع الصفحات في التاريخ، وكانوا أشرف الرجال وتشاهدونهم في الليالي الممطرة والبرد القارس ورجال الشرطة يد بيد مع رجال القوات المسلحة في جميع أرجاء الوطن وأطفالهم صغار".



وتابع: "في ظل الظروف المحيطة بنا والتقسيم والتفتيت لا يزال عقيدة، والخطر ما زال قائما وهناك من يرفض الطوارئ بغض النظر عن الإرهاب الذي يهدد الجميع متناسين أن القانون يواجه حالات الإرهاب".



وأَكد أن قانون الطوارئ لا يقصد الأبرياء ولا المواطنين وإنما يواجه الإرهابيين الذين حقدوا على الوطن والمواطنين والإجراءات تراعي الدستور، قائلا: "من يريد وطنا آخر فليذهب إلى حيث يشاء مع ألف سلامة".



ووجه كلامه لرجال الشرطة، قائلًا: "نقف وراء ظهركم وندعمكم ولا تجعلوا الحوادث تنال من عزيمتكم".



جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وصل إلى البرلمان منذ قليل تمهيدا لالقاء بيان الحكومة بشأن اعلان فرض حالة الطوارئ خلال الجلسة العامة المنعقدة الان تمهيدا للتصويت عليه.