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سيـــاســة
الخارجية : احترام الدستور الإسباني أساس حل أزمة كتالونيا
الأحد 22 أكتوبر 2017 01:55 م
أحمد أبوزيد
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المتحدث باسم وزارة الخارجية
سمر السيد:
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه مع إدراك مصر بأن أزمة إقليم كتالونيا تعد شأناً داخلياً إسبانياً، إلا أنها تتابع باهتمام تطورات الأزمة والتداعيات الناجمة عن الاستفتاء الذي أجرى 1 أكتوبر الجاري، مؤكداً على أهمية الالتزام بمبادئ الدستور واحترام القانون الإسباني، باعتبارهما نقطة الانطلاق لتجاوز هذه الأزمة.
وأعرب - فى بيان صحفى اليوم الأحد، رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول موقف مصر من تطورات أزمة إقليم كتالونيا - عن تطلع مصر إلى تجاوز دولة إسبانيا الصديقة لهذه الأزمة في أسرع وقت، بما يحافظ على استقرارها ويحمي مقدرات الشعب الإسباني.
وزارة الخارجية
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