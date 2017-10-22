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سيـــاســة
رئيس الأركان يغادر إلى واشنطن
الأحد 22 أكتوبر 2017 01:52 م
الفريق محمود حجازى
أخر الأخبار
الفريق محمود حجازى
بدور إبراهيم :
غادر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة فى الحرب على الإرهاب، وذلك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية .
يناقش المؤتمر عددا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب، ومجابهة التهديدات والتحديات التى تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .
رئيس الأركان
كما يجرى رئيس الأركان خلال الزيارة عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين العسكريين، بهدف دعم علاقات الشراكة، والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة فى البلدين.
سيـــاســة
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