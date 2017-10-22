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سيـــاســة
بكرى يطالب بمناقشة قانون تحسين معاشات الشرطة
الأحد 22 أكتوبر 2017 01:30 م
مصطفى بكرى
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طالب النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدعم الشرطة والقوات المسلحة، في ظل وجود مخطط لتقسيم الوطن العربي -على حد تعبيره- وأن مصر مستهدفه ضمن هذا المخطط والمؤامرة متعددة الأطراف.
وأشار بكرى، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن أبطال الشرطة لايعرفون الركوع بل هم أسود في الميدان، وقال: "تحملوا الكثير رغم تدني رواتبهم".
وتابع: "هل يعقل أن معاش لواء الشرطة بعد 30 عامًا من الخدمة 1200 جنيه"، مطالبًا بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب جمال عبدالعال الخاص بتحسين معاشات رجال الشرطة.
مجلس النواب
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