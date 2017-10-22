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أسعار الدولار بالبنوك
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سعر البيع
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17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
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17.96
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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
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الارز
16.00
الزيت
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السكر
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المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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جمبري
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لحم ضاني
بنـــوك
استقرار سعر الدولار بداية تعاملات الأحد
الأحد 22 أكتوبر 2017 01:22 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبة حامد
استقر سعر الدولار، لبداية تعاملات الأحد، في أغلب البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.61 جنيه في بنوك التعمير والإسكان، والإسكندرية، والأهلي المتحد.
وفي بنك كريدي اجريكول 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.
وبنك إتش.إس.بي.سي سجلت العملة الخضراء 17.60 جنيه للشراء و 17.70 للبيع.
واستقر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشًا ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.
وببنك المصري لتنمية الصادرات كانت العملة الأمريكية 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع بزيادة قرش.
فيما استقر في بنك الإسكندرية ليسجل 17.61 للشراء، و 17.70 للبيع.
واستقر أيضا ببنك القاهرة 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي انخفض الدولار ليكون 17.59 جنيه للشراء، و 17.69 للبيع بارتفاع قرش.
وفي البنك المركزي استقر الدولار عند 17.59 للشراء، و 17.70للبيع.
أسعار الدولار
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