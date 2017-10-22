استقرار سعر الدولار بداية تعاملات الأحد

سعر الدولار أمام الجنيه

هبة حامد



استقر سعر الدولار، لبداية تعاملات الأحد، في أغلب البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.61 جنيه في بنوك التعمير والإسكان، والإسكندرية، والأهلي المتحد.



وفي بنك كريدي اجريكول 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.



وبنك إتش.إس.بي.سي سجلت العملة الخضراء 17.60 جنيه للشراء و 17.70 للبيع.



واستقر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشًا ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.



وببنك المصري لتنمية الصادرات كانت العملة الأمريكية 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع بزيادة قرش.



فيما استقر في بنك الإسكندرية ليسجل 17.61 للشراء، و 17.70 للبيع.



واستقر أيضا ببنك القاهرة 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.



وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي انخفض الدولار ليكون 17.59 جنيه للشراء، و 17.69 للبيع بارتفاع قرش.



وفي البنك المركزي استقر الدولار عند 17.59 للشراء، و 17.70للبيع.