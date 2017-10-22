كاتليست بارتنرز تعتزم طرح 4 شركات بالبورصة خلال 2018

البورصة

أسماء السيد



تعتزم شركة «كاتليست بارتنرز» إدارة طرح 3 شركات بالبورصة الرئيسية من بينهم شركة «جرين فالي» للتجارة والمشروعات الزراعية، بحصص تترواح بين 30 إلى %40، كما تعمل كراع لطرح أخرى ببورصة النيل، خلال العام المقبل .



وتدرس التعاقد على 5 صفقات لشركات تعمل بالسوق المحلية، ﻹعادة هيكلتها تمهيدًا لطرحها فى البورصة .



«المال» حاورت عبد العزيز عبد النبى، شريك «كاتليست بارتنرز»، للحديث حول خطة عمل الشركة خلال الفترة الراهنة ونظرتها للسوق المصرية .



بدايةً، قال «عبد النبي» إن «كاتليست» تعمل حاليًا على عدة محاور، أولها طرح الشركات التى انتهت من إعادة هيكلتها، وعلى رأسها شركة «جرين فالي» التى تساهم فيها بحصة %30.



وأضاف، أن الشركات التى سيتم طرحها تعمل فى قطاعات مختلفة، تتنوع مابين اﻷغذية واﻷدوية واﻹنشاءات، باستثمارات إجمالية تصل إلى مليارى جنيه، بهدف تمويل توسعات، مشيرًا إلى أن أحجام الشركات إجمالاً تُقدر بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه .



وتابع: « الشركة العاملة فى قطاع اﻷدوية تستهدف استغلال حصيلة الطرح لتمويل إنشاء مصنع لها بمنطقة 6 أكتوبر، كما تستهدف شركة اﻹنشاءات تزويد مصنعها القائم بمعدات وآلالات جديدة، فيما تحاول شركة الدواجن إقامة عنابر للدواجن وتزويد مصنعها القائم بخط جديد» .



وكشف عن دراسة شركته التعاقد مع 5 شركات تعمل فى قطاعات متنوعة ما بين الكيماويات، واﻷغذية، والسيارات، واﻷدوات المنزلية، لبدء عملية إعادة الهيكلة، رافضًا اﻹفصاح عن أى تفاصيل أخرى، لأن التعاقد لا يزال فى مراحله اﻷولى .



وعن تجربة «كاتليست» مع «جرين فالي» قال إن «كاتليست بارتنرز» استطاعت تحويل «جرين فالي» من الخسارة إلى الربحية بمعدلات كبيرة من خلال خطوات ثابتة ومنظمة عبر مضاعفة إنتاجية الفدان لترتفع من 1.3 طن للفدان إلى 1.7 طن، وزراعة حوالى 4000 فدان فى شرق العوينات فى موسم 2016 - 2017 مقارنة بـ 1500 فى موسم 2015 - 2016 ، ومن المتوقع 7000 فدان فى موسم 2017-2018.



وأوضح أن «كاتليست بارتينرز» استفادت من التجربة بشكل واضح، خاصة أن حوالى 60% من إنتاجية «جرين فالى» يتم تصديره خارجيًا لألمانيا وسويسرا وفرنسا، وهو ما يدر عملة صعبة.



وتأسست «جرين فالى» فى 1988 ، وتعمل فى مجال زراعة الفول السودانى، وتصدر حوالى 5000 طن من إنتاجها فى السنة خارجيًا، ولها العديد من المنتجات التى تُباع فى السوق المحلية تحت مسمى «كرينكو» و«بيناتشو».



وحول تأسيس «كاتليست بارتنرز» لشركة تعمل فى مجال التأجير التمويلى تحت مسمى «كاتليست للتأجير التمويلي» بهدف جدولة ديون عملائها وشركائها وتمويلهم للنمو، قال إن «كاتليست» حصلت مؤخرًا على رخصة التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أنها أرجأت الخطوة لحين تراجع معدلات الفائدة المرتفعة حسب وعود «المركزي» .



وأضاف، أن أسعار الفائدة مرتفعة فى البنوك وهو ما قد يحول دون لجوء العملاء إلى التأجير التمويلى.



وقام البنك المركزى برفع معدلات الفائدة منذ «تعويم الجنيه» فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الوقت الراهن 3 مرات بنسبة إجمالية %7 .



وكشف «عبدالنى» عن اعتزام شركته إطلاق تطبيق جديد خلال الفترة القلية المقبلة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت مسمى «روزنامجي»، وذلك عن طريق جمع وتحليل ونمذجة وربط الراغبين فى الحصول على التسهيلات الائتمانية بالمؤسسات المُقرضة بطريقة ممنهجة وسهلة وفعالة.



وأشار إلى أنه تم التواصل مع عدد من مسئولى الشركات الصغيرة لضمان تأييدهم التطبيق، كما تم التواصل مع عدد من البنوك أيضاً.



وانتقل للحديث حول ما حققته «كاتلست» خلال الـ 4 أعوام الماضية، منذ أن تم إنشاؤها عام 2013، لافتًا إلى أن شركته نحجت فى إتمام 19 صفقة من بينها كونها راع لطرح شركة «إم بي» للهندسة، كما نجحت فى إغلاق مشاركتها فى دورتين زراعيتين تحت مسمى «مُزارع» بعائد 32 و%35 على التوالى.



ولفت إلى أن شركته تسهدف الدخول فى شراكات زراعية أخرى خلال الفترة الراهنة، وخاطبت عددًا من الشركات الزراعية فى هذا اﻹطار، إلا أنه حتى الوقت الراهن لم يتم عقد اتفاقات بشكل رسمى، موضحًا أن القطاع الزراعى يحوى مميزات عديدة أولها أن معدلات ربحيته مضمونة .



تجدر اﻹشارة إلى أن «إم بى للهندسة» طرحت %27.6 من أسهمها للاكتتاب العام ببورصة النيل، خلال العام الماضى، وتولت شركة «كاتليست» وسيجما كابيتال القابضة«، الترويج للطرح بسعر 5.95 للسهم وبقيمة إحمالية للطرح 32.8 مليون جنيه .



وقال »عبد النبي« إن »كاتليست« أدارت صفقتين لصالح «إم بى للهندسة" أولها زيادة رأس المال التى أجرتها اﻷخيرة ، والثانية العمل كمروج وراع للطرح .



وأضاف أن نشاط الشركة يتمركز فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها تمثل الجزء اﻷكبر من شريحة الشركات بالسوق المحلية بنسبة %90، وذلك عن طريق ابتكار طرق وحلول جديدة ، وعلى جانب آخر لديها تطلعات للتوسع خارج مصر عن طريق افتتاح أفرع خارجيًا .



وأشار إلى أن هناك أسواقا تتطلع "كاتليست» إلى اختراقها مثل السعودية والمغرب ودبى، موضحًا أن شركته تسير بخطوات جيدة داخل السوق المحلية وإن كانت العوامل غير مشجعة .

وعلى صعيد المتغيرات التى شهدتها الساحة الاقتصادية مؤخراً، أكد «عبد النبي" أن السوق المصرية تتمتع بمقومات كثيرة تجعلها أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات المالية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، خاصة عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها «تعويم الجنيه» وإن اعتبره البعض خطوة غير جيدة، إلا أنها ساهمت وبشكل كبير فى القضاء على السوق السوداء للدولار ، واتضاح الرؤية أمام المستثمرين الخارجين.



وتابع: «على الرغم من تضرر شركات كبيرة تعمل فى السوق المحلية جراء ارتفاع أسعار مدخلات إنتاجها، خاصة إن كانت تستوردها من الخارج، فإن هناك بعض الشركات التى استفادت بشكل كبير نتجة عوائدها الدوﻻرية» .



وعلى صعيد الرفع المتكرر ﻷسعار الفائدة، أشار إلى أن قيام «المركزي» بتكرار الرفع عدة مرات عطل عدد كبير من الصفقات، وأجبر عدد من المستثمرين على الاتجاه لشهادات العائد الثابت بدلاً من الاستثمار فى شركات .



وأضاف أن من أهم المقومات التى تتمتع بها السوق المصرية، تنامى الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، فهناك العديد من القطاعات التى تُعد جاذبة للمستثمرين حاليا، وعلى رأسها قطاع الأغذية واﻷدوية كونها قطاعات دفاعية، وذلك فى ظل طبيعة المجمتع المصرى والكثافة السكانية، فضلاً عن القدرة التنافسية فى المجال الزراعى والصناعات الغذائية، إضافة إلى قطاعات اللوجيستيات والتعليم والرعاية الصحية .

وبسؤاله عن بورصة النيل، قال إن «النايلكس» تواجه مشكلات عدة، ويعتبرها البعض منصة للتخارج فقط، إضافة إلى ضعف السيولة بها، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى منظومة عمل جديدة للارتقاء .



وأوضح أن «كاتليست» طرحت عددًا من الحلول خلال الاجتماع الذى عقدته إدارة البورصة مؤخرًا، لبحث سُبل تطوير «النايلكس» على رأسها مخاطبة الصناديق السيادية للاستثمار فى شركات بورصة النيل لزيادة السيولة بها، وإعفاء الشركات المقيدة من الضرائب كنوع من التشجيع وزيادة عدد الشركات المدرجة، إلى جانب ترك حرية السهم صعودًا وهبوطًا فى أول يوم تداول مثلما يحدث فى البورصة الرئيسية .



يُذكر أن إدارة البورصة، برئاسة محمد فريد عقدت، الشهر الماضى، أول اجتماعاتها مع رعاة بورصة النيل، بغرض تطوير منظومة العمل للشركات المقيدة ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة بحضور ممثلى 20 من الشركات المسجلة كرعاة لقيد الشركات فى بورصة النيل.