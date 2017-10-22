محللون: تأثير حادث الواحات على البورصة لن يتجاوز جلسة اليوم

محمد ماهر برايم

❏ توفيق: تحسن متوقع فى التداولات

❏ ماهر: الرئيسى صوب 14000 نقطة



منى عبدالبارى



استبعد محللون أن يخلف حادث الواحات الذى وقع الجمعة الماضية، تداعيات قوية على تحركات البورصة الأسبوع الجارى، مؤكدين أن تداعياته لن تتجاوز جلسة اليوم، أو ربما تمتد بشكل طفيف لجلسة الغد، نظرا لعدم ارتباط البورصة ومستثمريها بمثل هذه الحوادث.



وبينما أعلنت البورصة المصرية تأخير جلسة التداول اليوم، دقيقة لتبدأ فى العاشرة ودقيقة صباحا حدادا على ضحايا الحادث، قال محللون وخبراء لـ "المال" إن السوق قد تستهدف 14000 و14100 نقطة الأسبوع الحالى، فى حين قد تؤدى تداعيات الحادث الإرهابى إلى التراجع لمستويات بين 13700 و13500 نقطة بجلسة اليوم.



وأسفرت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحون بصحراء الواحات فى محافظة الجيزة، عن سقوط 52 قتيلا وستة مصابين من رجال الشرطة المصرية، سقطوا فى كمين نصبه المسلحون حين علموا بتوجه قوات الشركة إلى المنطقة لإلقاء القبض عليهم.



واستبعد هشام توفيق، رئيس شركة "فانتج" للوساطة فى الأوراق المالية، تأثر السوق من الحادث الإرهابى، نظرا لبعد موقعه عن القاهرة نوعا ما، فضلا عن ملابسات الحادث نفسها، والذى وقع أثناء مهاجمة الشرطة لمراكز الإرهابيين وليس العكس.



ورجح ارتفاع مؤشرات السوق الأسبوع الحالى، مصحوبة بانتعاشة فى التداولات، وذلك عقب التراجعات التى شهدتها خلال الأشهر الماضى، والتى سجلت فى بعض الجلسات مستويات 400 مليون جنيه.



وارتفعت التداولات بنهاية الأسبوع الماضى إلى 8.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.3 مليار جنيه الأسبوع السابق، بينما سجلت تداولات بورصة النيل 12.8 مليون جنيه، وسط استحواذ الأسهم على ما نسبته %97.21 من تعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات %2.79.



وقال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتأثر بالحادث خلال جلسة اليوم فقط، لتعاود عقب ذلك الارتفاع إلى 14000 نقطة، عقب الحركة التصحيحية التى شهدتها الفترة الماضية.



وأوضح مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون للوساطة فى الأوراق المالية لـ«المال»، أن العمليات الإرهابية لا تؤثر على السوق، نظرا لعدم ارتباطها بالاستثمار فى البورصة، ولكنه توقع تراجع السوق لـ 13700 نقطة، بضغط من الحركة التصحيحية التى شهدتها خلال الفترة الماضية.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، أغلقت على تراجع جماعى الأسبوع الماضى، وسط خسائر أكثر من 3 مليارات جنيه لرأس المال السوقى .



وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة،

والذى شهد ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، أعلى نسبة تراجع بـ %4.05، ليغلق عند 783 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسى للسوق بنسبة %1.28 مغلقا عند 13714 نقطة، وخسر مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا %3.59 مغلقا عند 1744 نقطة.



وقال تونى كمال، خبير أسواق المال، إن السوق سوف تتأثر بشكل طفيف بحادث الواحات الإرهابى، ليتحرك خلال جلستى اليوم والغد بين 13700 و13500 نقطة، وفى حالة تماسك السوق ستعاود الارتفاع مجددا لمستويات قد تصل إلى 14000 و14100 نقطة حتى نهاية الأسبوع.



وأرجع الارتفاعات المتوقعة إلى نشاط قطاعات العقارات بقيادة سهم «بالم هيلز»، والشحن بقيادة «إيجى ترانس»، والغزل والنسيج بقيادة العربية لحليج الأقطان، وبدء استعادة الأسهم القيادية زخمها، وهو ما ستكون له تداعيات إيجابية قوية على السوق، مرجحا تحرك سهم البنك التجارى الدولى بين 79 و80 جنيها، مقارنة بإغلاق 76.22 جنيه الخميس الماضي.



وتوقع تحرك مؤشر المجموعة المالية "هيرميس" نحو 23 جنيها الأسبوع الحالى، مقارنة بإغلاقات 21.22 جنيه الخميس الماضى، وسهم طلعت مصطفى صوب 9.60 جنيه، مقارنة بمستوى إغلاق 9.5 الأسبوع الماضي.



كما توقع تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عرضيا بين780 و825 نقطة الأسبوع الجارى، واستمرار الأجانب فى تحركاتهم الهادئة بالسوق، تمهيدا لتكوين مراكز شراء جديدة.



وبلغ نصيب الأجانب من التعاملات الأسبوع الماضى %2.08 فقط بصافى بيع 49.90 مليون جنيه، والعرب %8.03 من التعاملات بصافى بيع 4.99 مليون جنيه، فيما استحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بواقع %79.89 .



واستحوذت المؤسسات على %28.93 من المعاملات ، بصافى شراء 178.41 مليون جنيه، والأفراد على %71.07 بعد استبعاد الصفقات.