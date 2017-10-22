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اقتصاد وأسواق
المصيلحى: ضخ دماء شبابية جديدة بقطاعات الوزارة قريبا
الأحد 22 أكتوبر 2017 12:56 م
على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية
أخر الأخبار
على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية
محمد مجدي:
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم حاليا تدريب عدد من الشباب لضخ دماء جديدة في جميع القطاعات الخدمية بالوزارة.
وأكد أنه سيتم خلال الشهرين القادميين العمل على تطوير اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وسيتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي قريبا.
وأوضح أن القطاع الغير رسمي أصبح بمقدوره توفيق أوضاعه في ظل وجود فائدة بنكية منخفضة التكلفة.
اقتصاد وأسواق
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