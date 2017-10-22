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البرلمان يناقش مشروع قانون للمشروعات الصغيرة
الأحد 22 أكتوبر 2017 12:22 م
المشروعات الصغيرة
أخر الأخبار
المشروعات الصغيرة
❐ أبوالسعد: 782 جمعية متناهية الصغر حصلت على تراخيص مزاولة النشاط
أحمد الدسوقى
توقعت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، موافقته على قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SMEs» قبل نهاية العام الحالى.
وقالت فى تصريح لـ«المال»، على هامش توقيع مذكرة تفاهم، بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد المتناهى الصغر، إن مناقشة القانون ستجرى داخل البرلمان خلال أيام.
لفتت إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لهذه المشروعات، كما تلقت اللجنة مشروعًا آخر من الحكومة، ومن المقرر دمجهما لإصدار قانون موحد ينظم عمل «SMEs» فى مصر.
وبشأن أبرز ملامح التشريع المرتقب، كشفت عن أن القانون يشتمل على مجموعات تحفيزية غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتعريف واضح ومحدد لها.
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فى وقت سابق، إن الجهاز يعكف على إعداد مشروع جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، يتضمن تعديلًا لتعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتناسب مع تعريفات البنك المركزى، بهدف توحيدها.
وقالت هالة، إن هناك 782 جمعية تعمل فى التمويل متناهى الصغر، منحت تراخيصًا لمزاولة النشاط، من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت عن أنه يوجد بعض الجمعيات فى القرى، لم تتقدم بأوراقها للحصول على رخصة المزاولة، ومع ذلك تمارس النشاط وتقدم تمويلات حصلت عليها من خلال التبرعات، مطالبة بتطبيق القانون عليها مع منح مهلة للكيانات القابلة منها لتوفيق أوضاعها.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنين البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
مجلس النواب
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