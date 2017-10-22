«مصر للممتلكات» تجدد التأمين على «عايدة 4»

نظمي حسين

الشاذلى جمعة:



جددت شركة «مصر للتأمين» وثيقة التأمين على سفينة التدريب للطلاب «عايدة 4» التابعة لـ«الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى» مقابل 50 مليون جنيه.



و كشف نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة «مصر للتأمين» أن الوثيقة تغطى أخطار أجسام السفن ومنها الحريق والانفجار والزلازل والبراكين والصواعق، إلى جانب السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة والقرصنة، فضلا عن إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين وأيضا خيانة الربان أو الضباط أو البحارة وعطل الماكينات والأجهزة الملاحية والتصادم.



و أضاف أن الوثيقة تشمل تغطية المسئولية المدنية قبل الغير والحماية والتعويض، والزلازل والبراكين، والصواعق، والسرقة، بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة والقرصنة، وإهمال الربان أو البحارة أو المرشدين، وعطل الماكينات، والأجهزة الملاحية والتصادم.



كما تشمل أخطار الحرب وتغطى الخسائر أو الأضرار التى تلحق بالسفينة نتيجة للحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التى تنشأ عن ذلك، أو أى فعل معاد بواسطة أو ضد قوة معادية والاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج، فضلا عن الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أى أسلحة حرب متفجرة وأيضا أى إرهابى أو أى شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسى – المصادرة أو نزع الملكية

