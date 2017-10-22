EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
«مصر للممتلكات» تجدد التأمين على «عايدة 4»
الأحد 22 أكتوبر 2017 11:12 ص
نظمي حسين
أخر الأخبار
نظمي حسين
الشاذلى جمعة:
جددت شركة «مصر للتأمين» وثيقة التأمين على سفينة التدريب للطلاب «عايدة 4» التابعة لـ«الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى» مقابل 50 مليون جنيه.
و كشف نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة «مصر للتأمين» أن الوثيقة تغطى أخطار أجسام السفن ومنها الحريق والانفجار والزلازل والبراكين والصواعق، إلى جانب السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة والقرصنة، فضلا عن إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين وأيضا خيانة الربان أو الضباط أو البحارة وعطل الماكينات والأجهزة الملاحية والتصادم.
و أضاف أن الوثيقة تشمل تغطية المسئولية المدنية قبل الغير والحماية والتعويض، والزلازل والبراكين، والصواعق، والسرقة، بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة والقرصنة، وإهمال الربان أو البحارة أو المرشدين، وعطل الماكينات، والأجهزة الملاحية والتصادم.
كما تشمل أخطار الحرب وتغطى الخسائر أو الأضرار التى تلحق بالسفينة نتيجة للحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التى تنشأ عن ذلك، أو أى فعل معاد بواسطة أو ضد قوة معادية والاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج، فضلا عن الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أى أسلحة حرب متفجرة وأيضا أى إرهابى أو أى شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسى – المصادرة أو نزع الملكية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا