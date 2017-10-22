أكتوبر عبور جديد للتنمية عنوان الصالون البرلمانى.. غدًا

مجلس النواب

ياسمين فواز



يقيم معهد التدريب البرلمانى -غدًا الإثنين- الصالون البرلماني الثاني عقب الجلسة المسائية، بعنوان "أكتوبر – عبور جديد نحو التنمية".



ويستضيف الصالون، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء أناجى شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، لشرح دور القوات المسلحة فى استعادة وبناء الدولة المصرية ما بعد أكتوبر وصنع السلام وترسيخ دور مصر إقليمياً ودولياً.