البيع بالخسارة سيناريو أخير لحل أزمة مخزون السكر

وزير التموين علي مصيلحي

❏ اجتماع خلال ساعات للاتفاق على آليات تسويق ما يزيد على 351 ألف طن



أحمد عاشور



تعقد شركات بنجر السكر الحكومية - الدلتا، والنوبارية، والدقهلية، والفيوم- اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على أليات تصريف ما يزيد عن 351 ألف طن سكر مكدسة لديها، مع دراسة البيع بأقل من سعر التكلفة البالغ 8000 جنيه للطن، وذلك قبل حلول الشتاء، وتعرض السكر للتلف.



يأتى ذلك بعد مرور أسبوع من موافقة على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على السماح لتلك الشركات بحرية التسعير، وعدم التقيد بالسعر الإلزامى، الذى وضع مايو الماضى بواقع 9000 جنيه للطن، ثم خفض إلى 8500 جنيه، على أن يصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو .



وقال مصدر مسئول بشركة الدلتا للسكر، إن شركته ما زالت عاجزة عن تصريف 120 ألف طن، من إجمالى 290 طنًا تمثل كامل إنتاجها منذ بداية الموسم، رغم قرار وزير التموين، الذى يقضى أيضا بعدم التقييد بتوريد أى مبالغ من الحصيلة لصندوق موازنة الأسعار.



يذكر أنه منذ سبتمبر الماضى، تلتزم شركات السكر الحكومية «النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم» ببيع إنتاجها بسعر 8500 جنيه للطن، وتحويل 500 جنيه عن كل طن، لصالح صندوق موازنة الأسعار، لاستغلالها فى تمويل تعاقدات الاستيراد اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، التى تقدر سنوياً بمليون طن.



وأضاف المصدر أن الفترة الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من السكر المستورد بأسعار أقل من 8000 جنيه للطن، ما دفع التجار للإحجام عن شراء السكر المحلى.



وشدد على ضرورة فرض رسوم حمائية، وهو ما أكده حسن كامل، رئيس شركة النوبارية، الذى أضاف أن شركته لم تتمكن من تصريف 64 ألف طن، رغم قرار خفض الأسعار الصادر منذ أكثر من 7 أيام.



وتتخوف شركات بنجر السكر من عجزها عن بيع إنتاجها، مثلما حدث فى 2015، حين تكدس أكثر من مليون طن بالمخازن، لانخفاض الأسعار العالمية.