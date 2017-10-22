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سيـــاســة
برلماني يطالب بإعلان الحداد على شهداء الواحات
الأحد 22 أكتوبر 2017 10:59 ص
قوات الشرطة
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قوات الشرطة
ياسمين فواز
تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن حادث الواحات الإرهابي، قائلًا: "أدلى رئيس قطاع التليفزيون المصري بتصريح أمس جاء نصه بأنه لم يتم إخطارنا رسميًا من الدولة بإعلان حالة الحداد، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء رسمي فى هذا الأمر".
وأضاف أنه مع مضي كل هذا الوقت، لم تعلن الدولة الحداد رسمياً على أرواح شهداء الوطن فى الاشتباكات المسلحة التي نشبت بين قوات الشرطة وعدد من عناصر الجماعات الإرهابية فى منطقة الواحات.
وطالب الخولي بالإعلان الفورى لحالة الحداد الرسمي على أرواح شهدائنا فى ظل الأحزان التي ضربت ربوع مصرنا الغالية.
مجلس النواب
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