مصر للطيران تخاطب بنوكاً محلية لاقتراض 870 مليون دولار

مصر للطيران

محمد سالم وهاجر عمران



دعت شركة مصر للطيران، مجموعة من البنوك المحلية، إلى السعى لتدبير قرض ضخم بحدود 870 مليون دولار، بغرض تمويل جزء من شراء 33 طائرة، أعلن عنها وزير الطيران المدنى، شريف فتحى، منتصف العام الجارى، ومن المقرر حسم الصفقة الشهر المقبل.



وقالت مصادر إن القابضة للطيران، خاطبت أكبر 3 بنوك حكومية (مصر والأهلى والقاهرة)، للعمل على تدبير التمويل، بالتعاون مع باقى المصارف المحلية، وحددت نهاية الشهر الجارى، موعدا نهائيا للتقدم بالعروض.



ورجح مسئول بشركة مصر للطيران القابضة، الإعلان عن نتائج المناقصة الخاصة بالطائرات الجديدة، خلال نوفمبر المقبل، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.



وكشف عن بدء مفاوضات مع شركة بومباردييه الكندية، لتمويل شراء 12 طائرة من إجمالى الصفقة، بينما تجرى المناقشات مع عدد من البنوك المحلية، ونظيراتها الدولية لتمويل باقى الصفقة.



تصنف بومباردييه على أنها ثالث أكبر شركة عالمية فى مجال تصنيع الطائرات، ويقع مقرها الرئيسى فى مونتريال (كندا)، ويتم تداول أسهمها فى بورصة تورونتو للأوراق المالية، وحققت إيرادات بلغت 16.3 مليار دولار بنهاية العام الماضى ديسمبر 2016.



من جانبه أكد مسئول مصر للطيران، أن الشركة ستشترى 6 طائرات من بوينج الأمريكية من طراز dream liner، بخلاف 15 طائرة من طراز إيرباص 320.



ويتميز طراز Dreamliner بالعمل على الرحلات طويلة المدى، وتمتلك الطائرة جسم عريض، وسعتها مابين 210 إلى 330 راكبا، والطائرة ذات نوافذ زجاجية أكبر من الطائرات الأخرى.



فيما لفتت مصادر إلى وجود مشاورات لتمويل جزء من الصفقة – لم تحدده – عبر شركة دبى لصناعات الطيران، وهى واحدة من أكبر شركات تأجير وصيانة الطائرات فى الشرق الأوسط، وتمتلك سابقة أعمال مع «مصر للطيران»، عبر تمويل صفقة شراء 9 طائرات بوينج 737 / 800، كانت الشركة الوطنية قد تعاقدت عليها العام الماضى بقيمة 868 مليون دولار، وتسلمت 7 منها، ويتواجد فى الولايات المتحدة حاليا، وفدا مصريا لاستلام الطائرة الثامنة منها.