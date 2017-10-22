بدء إجراء قرعة الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة

مصطفى مدبولى

بدور إبراهيم :



يبدأ اليوم وحتى 25 - نوفمبر المقبل، إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، التى تم طرحها فى 19 مدينة جديدة خلال الفترة من 6 - 8 - وحتى 29 - 8 - 2017، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.



صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معلنا أنه سيتم اليوم، إجراء القرعة لأراضي مدينة القاهرة الجديدة، الأكثر تميزا، وذلك لمنطقة جنوب السويس مسلسل 1، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، ولقطع الأراضي جنوب مشروع "بالم هيلز" مسلسل 2، وذلك لمن دفعوا 50% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، ولقطع الأراضي جنوب "بالم هيلز" مسلسل 3، وذلك لمن دفعوا 65% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، وغدا الإثنين، سيتم إجراء القرعة للحيين (6 – 8) محور محمد زايد مسلسل (4، 5)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، وللحيين (6 – 8) محور محمد زايد مسلسل 6، وذلك لجميع الحاجزين.



وأضاف: سيتم يوم الثلاثاء المقبل، إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة الشروق : (فيلات المجاورة الخامسة – الحي الثالث غرب مسلسل 1، وذلك لمن دفعوا 65% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، والمجاورة الخامسة شمال غرب – جنوب شرق – جنوب حي النادي مسلسل (2، 3، 4)، وعمارات العائلي (1، 2) مسلسل (5، 6)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم)، وللأراضي التالية بمدينة الشيخ زايد: (عمارات مركز خدمات الأحياء (5، 7، 8) مسلسل (1، 2، 3)، وفيلات مركز خدمات الحي التاسع مسلسل 4، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم)، وللأراضي التالية بمدينة 6 أكتوبر: (فيلات التوسعات الشرقية بالحي السادس، والثالث قطعة 9 مسلسل (1، 2)، وذلك لجميع الحاجزين، والمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد، الحي المتميز بجوار اتحاد كرة القدم مسلسل (3، 4)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم).



وأوضح أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل، إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة 15 مايو: (فيلات منطقة الـ13 فداناً امتداد المجاورة 9 مسلسل 1، وعمارات منطقة الـ13 فداناً امتداد المجاورة 9 مسلسل 2، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، والمركز الفرعي مسلسل 3، وشرق الطريق الدائري مسلسل 4، وذلك لجميع الحاجزين)، وللأراضي التالية بمدينة السادات : (الحي المتميز بالمجاورتين (2، 5) مسلسل (1، 2)، وذلك لجميع الحاجزين)، وللأراضي التالية بمدينة العبور: (عمارات منطقة الـ2600 فدان – شمال المدينة مسلسل (1، 2)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم).



وأشار الوزير إلى أنه سيتم يوم السبت المقبل، إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة دمياط الجديدة : (عمارات مجاورة 22 الحي السادس (المتميز) مسلسل 1، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم)، وللأراضي التالية بمدينة بني سويف الجديدة : (فيلات المنطقة السياحية والرياضية مسلسل 1، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم)، وللأراضي التالية بمدينة سوهاج الجديدة : (عمارات منطقة الشريط المميز – شرق طريق المطار مسلسل 1، وذلك لجميع الحاجزين).



وقال إنه سيتم إجراء القرعة لمدن : (القاهرة الجديدة – الشروق – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – 15 مايو – السادات – العبور) بنادي المقاولون العرب، ولمدينة دمياط الجديدة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، ولمدينة بني سويف الجديدة، بسرادق بجوار جهاز بني سويف الجديدة، ولمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجوار جهاز المدينة.



وأكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بالدخول في القرعة وفقاً لنسب سداد المقدم، وطبقاً للحد الأدنى لأعلى نسب سداد المقدم بكل منطقة، من فروع بنك التعمير والإسكان السابق التقدم إليها، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً أيام العمل الرسمية، موضحاً أنه من يرغب في الدخول في القرعة التكميلية التي سيتم الإعلان عنها فعليه عدم استرداد مقدم الحجز حتى يمكن الدخول في القرعة التكميلية.



وفيما يتعلق بقطع أراضى الإسكان المتميز، قال إنه سيتم يوم 4 نوفمبر المقبل، إجراء القرعة لعمارات جميع المناطق مسلسل أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8)، بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم يوم 5 نوفمبر المقبل، إجراء القرعة لعمارات المجاورة رقم (88) بالحي رقم (13) مسلسل (1)، والمجاورات (1، 2، 4) بالحي رقم 21 مسلسل (2، 3، 4)، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم 6 نوفمبر المقبل إجراء القرعة لعمارات شمال شرق وشمال غرب الحي المتميز وشمال المدينة مسلسل (1، 2، 3)، بمدينة بدر، وإجراء القرعة لعمارات المنطقة السكنية (23، 35، 36) مسلسل (1، 2 ،3)، بمدينة السادات، وذلك في استاد المقاولون العرب.



وأضاف: سيتم يوم 8 نوفمبر المقبل، إجراء القرعة لفيلات المجاورة الرابعة الحي الخامس مسلسل 1، وعمارت المجاورتين (2، 3) بالحي السابع مسلسل 2، بمدينة برج العرب الجديدة، في الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية، وسيتم يوم 11 نوفمبر المقبل، إجراء القرعة لعمارات المجاورتين (3، 4) بالحي الثاني، والمجاورة الأولي مسلسل (1، 2)، والثانية والثالثة بالحي الأول مسلسل (3، 4، 5)، بمدينة الفيوم الجديدة، في جهاز المدينة، وإجراء القرعة لعمارات منطقة الامتداد الجنوبي للمدينة، وامتداد مركز المدينة مسلسل (1، 2)، بمدينة بني سويف الجديدة، في سرادق بجوار جهاز المدينة، وإجراء القرعة لعمارات منطقة الامتداد 840 فداناً بالمجاورات (1، 3، 4، 5)، مسلسل (1، 2، 3، 4، 5)، وفيلات منطقة الامتداد 840 فداناً بالمجاورة 6، مسلسل 6، بمدينة المنيا الجديدة، في السرادق المقام بجهاز المدينة، وإجراء القرعة لعمارات منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية مسلسل (1، 2) منطقة الامتداد – شمال أرض جامعة أسيوط مسلسل (3) ولفيلات الحي الثاني - مسلسل (4)، بمدينة أسيوط الجديدة، في قاعة الاجتماعات بمقر جهاز المدينة، وإجراء القرعة لعمارات المنطقتين الشمالية والجنوبية بمنطقة 214 فدانا – مسلسل (1، 2)، ومنطقة الامتداد الجنوبي بالمجاورات (3، 6، 7)، مسلسل (3، 4، 5)، بمدينة سوهاج الجديدة، في السرادق المقام بجهاز المدينة، وإجراء القرعة لعمارات وحدة الجوار العمراني (1، 2، 3، 11، 12)، مسلسل أرقام (1، 2، 3، 4، 5)، بمدينة أخميم الجديدة، في السرادق المقام بجهاز المدينة، وإجراء القرعة لعمارات الحي الرابع، بالمجاورات (2، 3، 4، 6)، مسلسل أرقام (1، 2، 3، 4)، بمدينة قنا الجديدة، بمقر جهاز المدينة، وإجراء القرعة لعمارات منطقة (هــ) بمنطقة 620 فداناً مسلسل (1)، والمجاورة 3 بمنطقة 480 فداناً مسلسل (2)، بمدينة طيبة الجديدة، في قاعة المؤتمرات بمقر جهاز المدينة.



وبشأن قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، أشار "السباعى"، إلى أنه سيتم يوم 9 نوفمبر، إجراء القرعة لعمارات الحي السادس – المجاورات (2، 3، 4) مسلسل (1، 2، 3) بمدينة برج العرب الجديدة، في الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية، وسيتم يوم 11 نوفمبر المقبل، إجراء القرعة لعمارات حي النخيل – المجاورات (1، 2، 3، 4) مسلسل (1، 2، 3، 4)، بمدينة السادات، وسيتم يوم 12 نوفمبر المقبل، إجراء القرعة لعمارات حي النخيل بالمجاورتين (5، 6) مسلسل (5، 6)، وحي الزيتون بالمجاورتين (5، 6) مسلسل (7، 8)، بمدينة السادات، وسيتم يوم 13 نوفمبر المقبل، إجراء القرعة لعمارات امتداد شمال المدينة بمنطقة 2600 فدان مسلسل (1)، بمدينة العبور، وسيتم يوم 14 نوفمبر المقبل، إجراء القرعة لعمارات المجاورات (1، 2، 3) بالحي 24 مسلسل (1، 2، 3) والمجاورة 1 بالحي 29 مسلسل 6، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم 15 نوفمبر، إجراء القرعة لعمارات المجاورة 4 بالحي 24 مسلسل (4)، والمجاورة 1 بالحي 31 مسلسل (5)، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم 16 نوفمبر، إجراء القرعة لعمارات الحي السكني السادس – المجاورات (1، 2، 4) مسلسل (1، 2، 3)، بمدينة بدر، وسيتم يوم 18 نوفمبر، إجراء القرعة لمنطقة الإسكان الاجتماعي مسلسل (1، 2، 3، 4) بمدينة بني سويف الجديدة، وسيتم إجراء القرعة لهذه المدن في استاد المقاولون العرب.



وأضاف: سيتم يوم 25 نوفمبر، إجراء القرعة لمنطقة امتداد المدينة مسلسل (1، 2، 3، 4، 5) بمدينة سوهاج الجديدة، في السرادق المقام بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، وإجراء القرعة لامتداد الحي الثالث – غرب الكتلة السكنية مسلسل (1) بمدينة الفيوم الجديدة، في جهاز المدينة، وإجراء القرعة لمنطقة 375 فداناً بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية مسلسل (1، 2، 3)، ومنطقة 100 فدان بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية مسلسل 4، بمدينة أسيوط الجديدة، في قاعة الاجتماعات بمقر جهاز المدينة، وإجراء القرعة للحي الثالث مساحات 209، 276 – مسلسل (1، 2)، والحي الرابع بالمجاورتين (1، 5) مسلسل (3، 4)، بمدينة قنا الجديدة، في السرادق المقام بجهاز المدينة، وإجراء القرعة لمنطقة 620 فداناً بمنطقة (أ، ب، ج، د) مسلسل (1، 2، 3، 4) ومنطقة 480 فداناً بالمجاورة 1 مسلسل (5)، بمدينة طيبة الجديدة، في السرادق المقام بجهاز المدينة.

