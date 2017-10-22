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سيـــاســة
الداخلية: استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا ومقتل وإصابة 15 إرهابياً بالواحات
الأحد 22 أكتوبر 2017 10:46 ص
وزارة الداخلية 5569
أخر الأخبار
وزارة الداخلية 5569
سلوى عثمان
قالت وزارة الداخلية فى بيان مساء أمس إن حصيلة ضحايا حادث الواحات الإرهابى بلغت 16 شهيدا، وإصابة 13 من قوات الأمن مقابل مقتل وإصابة 15 إرهابيا، تم إجلاء بعضهم بمعرفة المهاجمين، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.
جاء بيان الداخلية بعد بيانات متضاربة نقلتها وكالات أنباء عالمية ومواقع محلية أشارت إلى أن حصيلة شهداء قوات الأمن المصرية فاقت 50 شهيداً من ضباط ومجندين.
وأهابت الوزارة فى بيانها بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى المعلومات الأمنية قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية وفقاً للمعايير المتبعة فى هذا الشأن، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية فى التحقق من المعلومات وتدقيقها، فى ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات من تطورات، وشددت على أن عدد الشهداء والمصابين تم الإعلان عنه عقب إتمام عملية إجلائهم مباشرةً .
من ناحية أخرى قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، طلب استدعاء لوزير الداخلية، للوقوف حول ملابسات الحادث، وكيفية التعامل معه، استناداً إلى المادة ( 134 ) والمادة ( 139 ) من الدستور، التى تجعل حضوره وجوبيا.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الحادث لن يثنى رجال الشرطة والجيش عن تطهير أرض مصر كلها، من الإرهابيين والمفسدين والخونة.
ووجهت العديد من الأحزاب السياسية أمس، تعازيها لأسر الضحايا، مشددة على أن ما جرى جزء من حرب مصر ضد الإرهاب، وحرب تخوضها قوات الأمن من أجل حرية الشعب المصرى، وحماية أرضه الطاهرة، مؤكدة أن الإرهاب يحتاج منا جميعا، إلى التكاتف والتعاون، لاجتثاثه من جذوره.
كما أكدت أن استشهاد هذا العدد يمثل فاجعة حلت بكل البيوت المصرية، التى تثمن عاليًا تضحيات الجنود والضباط البواسل من الشرطة والقوات المسلحة، فى مواجهة الجماعات الإرهابية.
شهداء حادث الواحات
العميد امتياز إسحاق محمد كامل
المقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ
المقدم أحمد جاد الله جميل يوسف
المقدم محمد وحيد مصيحلى
الرائد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ
الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد
النقيب كريم محمد أسامة فرحات
النقيب أحمد طارق أحمد زيدان
النقيب إسلام محمد حلمى على مشهور
النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى
النقيب أحمد حافظ أبو شوشة
رقيب شرطة أنور محمد الدبركى
مجند بطرس سليمان مسعود
مجند محمود ناصر رجب
مجند حسن زين العابدين محمد
المجند عمر فرغلى أحمد
وزارة الداخلية
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