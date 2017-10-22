البورصة تنعى شهداء الواحات.. وتؤخر الجلسة دقيقة للحداد

البورصة المصرية

رجب عزالدين



قررت إدارة البورصة المصرية، تأخير جلسة التداول -اليوم الأحد- لمدة دقيقة، لتبدأ الجلسة فى تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحًا، وذلك حدادًا على ضحايا رجال الشرطة في حادث منطقة الواحات الإرهابي.



وتنعى البورصة ضحايا الوطن، وتسأل الله أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.