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بورصة وشركات
مجموعة مرتبطة بالعربية للاستثمارات تبيع مليون سهم
الأحد 22 أكتوبر 2017 10:26 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، خلال جلسة تداولات الخميس الماضي، في الوقت الذي تصدرت فيه العربية شركة للاستثمارات والتنمية القابضة، التعاملات البيعية للمسئولين.
وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، صباح اليوم الأحد، اتجاه مسئولين بـ 3 شركات نحو البيع، و قامت مجموعة مرتبطة بشركة العربية للاستثمارات ببيع مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات ببيع 41.5 ألف سهم، بالإضافة إلى بيع مجلس إدارة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عدد 17.5 ألف سهم.
على الجانب الآخر، كشف التقرير تنفيذ 3 عمليات شرائية، الأولى قامت بها مجموعة مرتبطة بشركة البنك المصري الخليجي من خلال شراء 40 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المتحدة للإسكان والتعمير 440 ألف سهم، وبالمثل اشترى مجلس إدارة الدلتا للتأمين 7 آلاف سهم.
يشار إلى أن مؤشرات السوق هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات، الأسبوع المنقضي، و تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.28% ليسجل 13714 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 4.05% إلى 783 نقطة، وامتد الانخفاض إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 3.59% إلى 1744 نقطة.
البورصة المصرية
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