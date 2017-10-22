تحديث الصناعة يحدد 5 شركات لتمويلها عبر مصر لرأسمال المخاطر

هانى توفيق

أحمد علي



انتهت عملية الانتقاء والاختيار التي قام بها مركز تحديث الصناعة لتحديد شركات المرحلة الأولي التي سيتم تمويلها عبر شركة مصر لرأسمال المخاطر.



وقال هاني توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأسمال المخاطر، إن مركز تحديث الصناعة حدد 5 شركات صناعية وخدمية سيتم تمويلها عقب دراسة أوضاع أكثر من 70 شركة منذ إعلان الحكومة اعتزامها تأسيس صندوق لتمويل المصانع المتعثرة.



يذكر أنه كان يفترض تأسيس صندوق لتمويل المصانع المتعثرة بمشاركة كل من شركة أيادي للاستثمار وصندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومي ومركز تحديث الصناعة، قبل أن يتم تغيير الخطة ليتم إنشاء شركة رأسمال مخاطر برأسمال مبدئي قدره 150 مليون جنين عقب تعارض النظام الاساسي لبعض المساهمين مع المشاركة في الصندوق.



واضاف توفيق، في تصريحات خاصة، ان شركة مصر لرأسمال المخاطر اصبحت في جاهزية كاملة من اجل بدء العمل، اذ تم تشكيل مجلس ادارتها واعتماده من قبل الجمعية العمومية في شهر سبتمبر الماضي.



واوضح، ان قائمة الشركات المؤهلة للتمويل من قبل شركة مصر لرأسمال المخاطر ستشهد زيادة خلال الايام المقبلة، اذ تهدف الي تمويل نحو 10 شركات بحد ادني، علي ان يصل حجم التمويل لـ 15 مليون جنيه.



يذكر أن "مصر لرأسمال المخاطر" حصلت علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي إشهار تأسيسها وبدء نشاطها، فيما تعتزم الشركة رفع رأسمالها الي 500 مليون في المرحلة الثانية من برنامج العمل.