خبير: أسماك القناة بصحة جيدة وإنتاجية عالية

المتبولى فى ثانى زياراته لمشروع الاستزراع السمكى بالقناة

ولاء البري



في إطار جهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر مصر تستطيع، التقى اليوم الدكتور منصور المتبولي، اللواء محمد مجدى عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية، وعددا من القائمين على مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة قناة السويس.



شهد هذا اللقاء حضور الدكتور عطوة حسين محمد عضو مجلس إدارة مشروع الاستزراع، ومستشار هيئة قناة السويس لشئون البيئة، ومنسق التعاون مع الخبراء المصريين لتعظيم وتنمية الثروة السمكية بالقناة ورضا الشويخي ممثلا عن وزارة الهجرة.



تضمنت الجولة في يومها الأول زيارة للمزارع السمكية ومتابعة المتبولي للحالة الطبية، والتي أوضح خلالها تمتع أسماك القناة بصحة جيدة، وكثافة إنتاجية عالية مقارنة بمثيلاتها عالميا.



أشار المتبولي إلى أهمية مشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر، حيث تمثل الثروة السمكية رصيدا حيويا للبروتين ‏الواجب توفيره لسد احتياجات المصريين والسعي نحو التصدير، نظرا ‏لما تمثله مصر من مصدر للثروة السمكية وإطلالها على بحرين؛ ما ‏جعلها تتصدر أفريقيا في إنتاج البلطي، وتحتل المركز الثاني عالميا، ‏بالإضافة إلى وجودها في المركز العاشر عالميا في الإنتاج السمكي، ‏وكلها مقومات تجعل من استغلالها فرصة جيدة للأمن ‏الغذائي‎.‎



من ناحيته، رحب اللواء مجدي عبد السميع، رئيس شركة قناة السويس للاستزراع السمكي، بالتعاون بين وزارة الهجرة، وعلماء مصر بالخارج، معربا عن تقديره للدكتور منصور المتبولي، ودوره في متابعة المشروعات أولا بأول، والمشاركة في وضع آليات العمل وفقا لأحدث المعايير العالمية.



وأضاف عبد السميع أن مشروعات الاستزراع السمكي ستوفر المزيد من فرص العمل للشباب، فضلا عن سد احتياجات السوق من البروتين، وكذلك تحقيق الأمن الغذائي.



وتعد هذه الزيارة هي الثانية للدكتور منصور المتبولي أحد خبراء مؤتمر مصر تستطيع، والتي وضع خلالها رؤية كاملة لاستراتيجية الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك بمصر.



يذكر أن المتبولي هو أستاذ ورئيس قسم طب وأمراض الأسماك بجامعة الطب البيطرى فيينا بالنمسا، وصاحب خطة الاكتفاء الذاتى من الأسماك في فيتنام وأشرف على عدد كبير من الرسائل والأبحاث فى أمراض الأسماك، والسلمون، وجراد البحر.