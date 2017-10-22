نقل ظاهرة تعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني على الهواء

وكالات:





أنهت محافظة أسوان كل استعداداتها لتنظيم الحدث العالمي لظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، صباح اليوم الأحد، مع إشراقة أول شعاع شمس في الظاهرة الفلكية الأبرز على مستوى العالم، التي تستمر منذ قرابة 33 قرنا، إذ تتعامد الشمس داخل قدس الأقداس بمعبدرمسيس الثاني على وجه التمثال لمدة تستغرق 20 دقيقة.





وقال مدير عام آثار أبوسمبل بأسوان، حسام عبود، إن وزارة الآثار ومنطقة آثار أبوسمبل أنهيا كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الحدث المهم، حيث من المتوقع أن يشاهده قرابة الألفي سائح وعشرات المصريين، يتقدمهم وزيرا الآثار الدكتور خالد العناني والثقافة حلمي النمنم ومحافظ أسوان، مجدي حجازي، ومسؤولو وزارات الآثار والثقافة والسياحة ومحافظة أسوان.





وأضاف أنه سيتم نقل هذا الحدث الفريد عالميا عبر شاشات عرض ضخمة سيتم وضعها أمام ساحة المعبد ليشاهدها العالم أجمع بالتزامن مع نفس توقيت حدوثها ومشاهدتها في مصر.



