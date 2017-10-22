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سيـــاســة
رئيس حكومة اسرائيل يدين الهجوم الإرهابي على مصر
الأحد 22 أكتوبر 2017 12:08 ص
السيسي وبنيامين نتنياهو
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السيسي وبنيامين نتنياهو
عادل عبدالجواد:
أدانت إسرائيل الهجوم الذي وقع بمصر، الجمعة، وأعربت عن تعازي الشعب الإسرائيلي للرئيس السيسي والشعب المصري، وبالشفاء العاجل للجرحى، في أعقاب الحادث الذي راح ضحيته ما يقرب من 54 شرطيا مصريا خلال تبادل لإطلاق النار على مخبأ إرهابي.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيانه "ليس هناك فرق بين الارهاب الذى يضر بمصر والارهاب الذى يضر ببلدان أخرى، مشيرا إلى أن الإرهاب سوف يهزم عاجلا أم آجلا إذا وقفت جميع البلدان ضده للقضاء عليه".
ونقل تعازي الشعب المصرى إلى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى.
إسرائيل
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