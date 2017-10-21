زعيم إقليم كتالونيا يدعو البرلمان إلى تحرك ضد مدريد

سبوتنيك

قال زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون، اليوم السبت، إن شعب كتالونيا لن يقبل الإجراءات "غير القانونية" التي اتخذتها الحكومة الإسبانية بوضع الإقليم تحت الحكم المباشر لمدريد، ودعا برلمان الإقليم إلى القيام بتحرك ضدها.