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سيـــاســة
زعيم إقليم كتالونيا يدعو البرلمان إلى تحرك ضد مدريد
السبت 21 أكتوبر 2017 10:27 م
زعيم إقليم كتالونيا يدعو البرلمان إلى تحرك ضد مدريد
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زعيم إقليم كتالونيا يدعو البرلمان إلى تحرك ضد مدريد
سبوتنيك
قال زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون، اليوم السبت، إن شعب كتالونيا لن يقبل الإجراءات "غير القانونية" التي اتخذتها الحكومة الإسبانية بوضع الإقليم تحت الحكم المباشر لمدريد، ودعا برلمان الإقليم إلى القيام بتحرك ضدها.
وحسب "رويترز" قال بودجمون إن قرار رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات جديدة، والذي سيسري، يوم الجمعة، يمثل "أسوأ تعدٍّ على مؤسسات كتالونيا وشعبها منذ الحكم العسكري الاستبدادي لفرانشيسكو فرانكو".
وأضاف: "أطلب من البرلمان عقد جلسة عامة نتمكن خلالها نحن ممثلي سيادة المواطنين من اتخاذ قرار بشأن محاولة تصفية حكومتنا وديمقراطيتنا والتصرف طبقًا لذلك".
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