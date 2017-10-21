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سيـــاســة
مقترح سوداني لمصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة
السبت 21 أكتوبر 2017 09:16 م
سد النهضة
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سد النهضة
سكاي نيوز عربية
قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، إن الخرطوم قدمت لوزيري المياه في إثيوبيا ومصر، خلال اجتماعهم المشترك الأخير في أديس أبابا، رؤية لحل الخلاف في بعض القضايا الاستراتيجية غير المتفق عليها بشأن سد النهضة.
وأكد موسى، في مقابلة مع الإذاعة السودانية، اليوم السبت، أن وزارته قدّمت، خلال الاجتماع مع وزيري المياه الإثيوبي والمصري في أديس أبابا، "4 قضايا بشأن سد النهضة".
وأضاف أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين "بعدما يجري الوزيران المصري والإثيوبي مشاورات بشأن هذه الرؤية مع حكومتيهما، حتى نصل لاتفاق على هذه القضايا".
وتتعلق القضايا الخلافية التي قدمت السودان رؤية بشأنها "بكيفية إدارة ملء السد قبل التشغيل في مرحلته الأولى، وفي الثانية وفي مرحلته الأخيرة"، بحسب الوزير.
واستبق وزراء المياه في الدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر، اجتماعهم في أديس أبابا، بزيارة لموقع السّد، حيث وقفوا خلالها على سير عمليات البناء التي وصلت إلى مراحل متقدمة، خاصة العمل بجسم السد الذي اكتمل، بينما يمضي العمل فى وحدات التوليد.
وتعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب.
سد النهضة
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