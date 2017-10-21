EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
هل يستدعي البرلمان وزير الداخلية بسبب حادث الواحات؟
السبت 21 أكتوبر 2017 08:31 م
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
وكيل البرلمان:الحدث جلل واستدعاء الوزير أمر وارد
وكيل نقل النواب :استدعاءه ليس مهما ..وإعاطة النظر في استراتيجية محاربة الإرهاب أهم
ياسمين فواز
طالب عدد من البرلمانيين باستدعاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إلي مجلس النواب خلال الجلسة العامة بعد غد الاثنين، لمعرفة ملابسات حادث الواحات الارهابي أمس.
وأعلنت الداخلية استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات الأمس.
وأكد النواب أن بيانات الشجب والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ليست حلا في مواجهة الحوادث الإرهابية المتكررة.
وتقدم النائب عبد الحميد كمال عضو تكتل ٢٥/٣٠ بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستدعاء وزير الداخلية للوقوف حول ملابسات حادث الواحات الارهابي.
وأضاف النائب "فى الوقت الذي ننعي فيه شهداء الشرطة الأبطال وندين فيه أعمال الخسة والنذالة للإرهاب الأسود ومن يسانده". .
وتابع النائب "أطالب بضرورة استدعاء السيد وزير الداخلية لإلقاء بيان حول ملابسات تلك العملية الارهابية وكيفية التعامل معها".
وأكد النائب أنه استنادا للمادتين (134) ( 139 ) من الدستور بأن حضور وزير الداخلية إلى المجلس وجوبياً متى طلب المجلس.
من جانبه، أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن استدعاء وزير الداخلية أمرا ضروريا، واصفا إياه بالحدث الجلل.
وأشار وكيل المجلس في تصريحاته لـ"المال" إلى أن استدعاء وزير الداخلية يأتي لكشف ملابسات الحادث أمام البرلمان، مؤكدا أن استدعاء الوزير إلى جلسة الاثنين أمر وارد.
فيما قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن حضور وزير الداخلية إلى البرلمان أو عدم حضوره ليس بالأمر المهم
وقال زين في تصريحات لـ "المال" :"إعادة النظر في الخطط والإستراتيجية الموضوعة في محاربة الإرهاب هو الأهم".
وأضاف زين الدين أن حضور الوزير لن يفيد النواب في شئ ولكن وقف نزيف الدماء الذي تعاني منه مصر في حربها ضد الإرهاب من خلال خطط مطورة وجديدة هو ما نحتاجه الآن.
من ناحيته لم يحسم النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب عند اتصال " المال" مدى إمكانية حضور وزير الداخلية إلى البرلمان على إثر حادث الواحات ،قائلا:"من الصعب التعليق على هذا الأمر الآن".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا