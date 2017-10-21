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نقل وملاحة
وزراء النقل العرب يناقشون بالإسكندرية تشجيع حركة التجارة
السبت 21 أكتوبر 2017 07:16 م
اجتماع وزراء النقل العرب
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اجتماع وزراء النقل العرب
خاص
ناقش اجتماع الدورة 59 للمكتب التنفيذي، لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، اليوم السبت، بمحافظة الإسكندرية عدة محاور بينها تشجيع حركة التجارة.
وكان الاجتماع انعقد مساء اليوم السبت، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وبحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واعتمد المجلس مشروع جدول أعمال الدورة (30) لمجلس وزراء النقل العرب ودراسة الموضوعات المدرجة على مشروع الجدول و كذلك تحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية (60) للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب
كما تم مناقشة عدة محاور، فى مجالات النقل البرى والبحرى، والنقل متعدد الوسائط، بهدف تنمية التعاون العربى فى مجالات النقل المختلفة، وإزالة العوائق لتسهيل وتشجيع حركة التجارة والنقل العابر والاستثمار بين دول العربية
وصرح الدكتور، هشام عرفات أن قطاع النقل في الدول العربية يواجه تحديات كبيرة مشيرًا إلى أهمية الربط بين الدول العربية في مجالات النقل المختلفة حتى يكون للدول العربية دور قوي في الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية العربية و زيادة استغلال الموانئ العربية في التبادل التجاري.
ونبه إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وقوية للتعاون في مجال النقل بأنواعه البرية والبحرية والجوية، واستغلال الموقع الجغرافي والبنية الأساسية القائمة في الدول العربية بالإضافة لتبادل الخبرات والتوسع في مراكز التدريب والتأهيل.
ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي توصياته بشأن الموضوعات المعروضة على اجتماع الدورة العادية رقم 30 لمجلس وزراء النقل العرب، والتي تعقد غدا.
وفي السياق ذاته التقى الدكتور، هشام عرفات بعدد من نظرائه وزارء النقل في الدول العربية وتم التباحث خلال الاجتماعات الثنائية حول سبل تدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل
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