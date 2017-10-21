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ثقافة وفنون
حادث الواحات الإرهابى يسيطر على برامج التوك شو الليلة
السبت 21 أكتوبر 2017 06:58 م
التوك شو
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توك شو
رحاب صبحى
يسيطر حادث الواحات الإرهابي على برامج التوك شوك مساء السبت في الفضائيات المصرية.
وأعلنت الداخلية اليوم استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات وقعت بين الشرطة وعناصر إرهابية بمنطقة الواحات.
وبحسب رصد المال، فأبرز البرامج التي تسلط الضوء على الحادث كالتالي:
مساء dmc يقدم تغطية خاصة لحادث الواحات الإرهابي
تقدم الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها "مساء DMC تغطية خاصة لحادث الواحات الإرهابي
وستستضيف "الحصري"، في حلقة اليوم خبراء أمنيين، وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ومسؤولين حاليين.
90 دقيقة يقدم حلقة خاصة لدعم الشرطة
يقدم برنامج " 90 دقيقة "على قناة المحور فى الثامنة مساءً حلقة خاصة لدعم الشرطة بعد حادث الواحات الإرهابي>
وتستضيف الدكتورة جيهان لبيب خلال الحلقة اللواء مجدي شحاته الخبير العسكري ، واللواء عبدالرحيم سيد الخبير الأمني، وطارق أبو السعد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، وذلك لتحليل حادث الأمس وعرض بطولات الشرطة في مكافحة الإرهاب وقطع التمويل عن العناصر الإرهابية ، ودور الجهاز الأمني في حماية الجبهة الداخلية للدولة بعد ثورة 30 يونيو.
وتناقش الحلقة أيضا كيفية الدعم الذي يمكن أن يقدمه الإعلام لرجال الشرطة فى معركتهم ضد الإرهاب ، وتأثير شائعات مواقع التواصل الإجتماعي فى مثل تلك الأحداث .
"دولا عساكر مصريين" فى "هنا العاصمة "على سى بى سى
تقدم الإعلامية لميس الحديدى فى التاسعة مساءً على قناة سى بى سى ، حلقة خاصة بعنوان " دولا عساكر مصريين" عن حادث الواحات الإرهابى، وتستضيف فيها مجموعة من الخبراء والمحللين السياسين .
حادث الواحات الإرهابى موضوع " الحياة اليوم"
يستضيف برنامج " الحياة اليوم" على قناة الحياة فى الثامنة مساءً ، مجموعة من الكتاب الصحفيين والاعلاميين منهم :الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين ، والإعلامية فريدة الشوباشى، ويدور الحوار حول الحادث الارهابى الأليم الذى كان بالواحات أمس.
البرنامج تقديم تامر أمين
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