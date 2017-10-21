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35.00 الفراخ البلدي
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ثقافة وفنون

الأوبرا تؤجل نشاطها 3 أيام تضامنا مع شهداء الواحات

دار الأوبرا
دار الأوبرا
دار الأوبرا

ولاء البري


 قررت دار الأوبرا اليوم السبت، تأجيل نشاطها 3 أيام تضامنا مع شهداء الواحات.


وقالت إنها تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس علي طريق الواحات.


ونعت الأوبرا ببالغ الحزن والآسي اسر شهداء الوطن والواجب الأبرار من أبطال مصر وتتمني الشفاء العاجل لجميع المصابين.


وقررت إدارة الاوبرا إيقاف وتأجيل جميع الأنشطة الفنية لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم السبت ٢١ وحتي الاثنين ٢٣ أكتوبر على أن يتم الإعلان عن العروض المؤجلة في موعد لاحق.


وأكد فنانو الأوبرا والعاملون بها في بيان لهم إن الإرهاب ومثل هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من وحدة  الشعب المصري ولن تزيدنا إلا إصرارا على مكافحة الإرهاب ومواصلة بناء الوطن.


وأشادوا في بيانهم بتضحيات وشجاعة رجال الأمن البواسل. 

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