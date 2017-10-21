برلمانية: الإرهاب لن يهزم مصر

وزارة الخارجية مصر

ياسمين فواز



أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو لجنة السكان بمجلس النواب، أن الإرهاب لن يهزم مصر.



وأعلنت الداخلية اليوم استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات الأمس.



وناشدت حلاوة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان وزملائها وزميلاتها من أعضاء اللجنة بالتوجه بزيارة عاجلة للأبطال مصابى عملية الغدر الإرهابية بمستشفى الشرطة.



وطالبت حلاوة زملائها عبر رسائل إرسلتها علي جروب النواب على الواتس أب بمناشدة المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.



وتساءلت: "أين تلك المنظمات من العمليات الإرهابية بمصر و أين هى من استشهاد ابطال الواجب الوطنى؟".



وشددت علي ضرورة التصعيد الدولى للمطالبة بالمساعدة على القضاء على الإرهاب، ومواجهته بشتى الطرق.



وتابعت :"علينا إرسال رسالة أن هذا الإرهاب لا يزيدنا إلا قوة، وصمودا، ولن تهزم مصر أبدا ومصر باقية".

