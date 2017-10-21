إخلاء سبيل الأكاديمي يحيي القزاز

يحيي القزاز

بكفالة عشرة آلاف جنية على ذمة التحقيقات في تهة إهانة رئيس الجمهورية



نجوى عبد العزيز



قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك عقب سماع أقواله في أحد البلاغات المقدمة ضده، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.



وكانت حددت نيابة استئناف القاهرة، جلسة اليوم السبت لسماع أقوال القزاز، في البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين قبل عدة أسابيع.

