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سيـــاســة
العميري عن حادث الواحات: إرهاب أسود
السبت 21 أكتوبر 2017 05:58 م
خليجيون في حب مصر
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خليجيون في حب مصر
خاص
أدان كل من "بيت الكويت للأعمال الوطنية" و"خليجيون في حب مصر" الأحداث الارهابية البشعة التي وقعت أمس الجمعة على طريق الواحات وأدت إلى استشهاد عدد من رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لمستقبل مصر واستقرارها وأمن الأمة العربية كلها.
وأعلنت الداخلية اليوم استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات الأمس.
وقال الدكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ومؤسسة حملة وجمعية خليجيون في حب مصر، إن العمليات والمحاولات الارهابية المكثفة التي جرت مؤخرا تؤكد مصداقية مصر وتقدمها الصفوف في محاربة الارهاب والعنف والتطرف في المنطقة، وإنها مستهدفة بسبب مواقفها المعتدلة والرائدة في مواجهة الأزمات الاقليمية والتصدي للإرهاب.
وأكد الدكتور "العميري" على الداعم الكامل للدولة المصرية في معركتها العادلة ضد الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، وترويع أبناء شعبها العظيم.
وتوجه رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية بالتحية الصادقة إلى رجال الجيش والشرطة الذين يخوضون هذه المعركة بكل شرف واخلاص وكفاءة، خاصة في ظل التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش والشرطة فداءً لمصر وشعبها العظيم.
وأعرب الدكتور يوسف العميري عن إدانته واستنكاره البالغ للاعتداءات الارهابية، مقدما عميق تعازيه لأسر الضحايا، وقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد على مشاطرة ذوي الشهداء واصدقاءهم الأحزان والتضامن الكامل معهم.
وشدد "العميري" على أن محاولات الإرهاب الأسود لن تفلح في زعزعة استقرار مصر وتهديد امنها، مؤكدا على الثقة الكاملة في قدرة مصر على الانتصار على الارهاب، وان حق الشهداء لن يضيع، وأن هذه الاعمال الخسيسة الدنيئة لن تفت في عضد رجال الأمن الذين يقدمون أرواحهم فداء ووفاء للوطن.
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