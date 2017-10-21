أجندة الأحداث السياسية الأحد 22 أكتوبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، غدا، الأحد، حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإلقاء بيان حول الأسباب والظروف، التى أدت إلى إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، التى أصدر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً يحمل رقم 510 لسنة 2017، فى ضوء الأحداث الإرهابية التى تشهدها البلاد.



ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الاستقالة المقدمة من كل من النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، والنائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، كما يبدأ المجلس في نظر تقرير لجنة الشباب والرياضة عن قانون الحكومة للشباب.



يسدل مجلس النواب، غدا الأحد، الستار على آخر فصل فى انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، البالغ عددها 25 لجنة، وذلك بإعادة الانتخابات على مقعدى الوكالة بلجنة الشؤون الأفريقية، بعد قبول تظلم النائب هشام مجدى، أحد المرشحين على المنصب، ليستكمل البرلمان بذلك التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية، وتُجرى إعادة الانتخابات داخل لجنة الشؤون الإفريقية، التى تضم 10 أعضاء، على مقعدى وكالة اللجنة، بين 4 مرشحين هم: النائب رزق جالى نصر الله الذى حصل فى الجولة الأولى على 5 أصوات، والنائب صلاح عفيفى الذى حصل فى الجولة الأولى على 5 أصوات، والنائب هشام مجدى الذى حصل على 4 أصوات، وأخيرا النائب ماجد أبو الخير الذى حصد 4 أصوات.



تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، في اجتماعها غدا الاحد ، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعدد (4) مشروعات قوانين مقدمة من النواب: محمد أبو حامد، هشام والي، محمد سيد الكومي، وكارولين ماهر وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع ، كما تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، مشترك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع.



تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، عددا من طلبات الإحاطـة المقدمة من النواب ومنها المقدمة من النائب عبدالكريم زكريـا، بشأن تطوير مستشفى قرية المعابدة بمركز أبنوب - أسيـوط، وتطوير مستشفى قرية بني محمديات- بمركز أبنوب – أسيوط، وتطوير مستشفى قرية الواسطى - مركز الفتح – أسيوط ، كما تستمع اللجنة يوم الإثنين المقبل، للدكتور أحمد عماد الدين راضـى، وزير الصحـة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خـلال المرحلـة القادمـة، فيما تستمع خلال اجتماعها يوم الثلاثاء إلى استراتيجية المشكلة السكانية من مقترحـات وحلـول خـلال المرحلة القادمـة.



تناقش لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، غدا الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وتضم اللجنة في مناقشتها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبدالفتاح و(65) نائبًا، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.



وزراء وحكومة

تقوم وزارة التعاون الدولى والاستثمار وجمعية الأورمان, مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بمصر غدا الأحد بافتتاح أعمال إعادة الإعمار التى تمت بقرية دندرة بمركز قنا بمحافظة قنا، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وأحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ولفيف من القيادات الشعبية والنيابية والتنفيذية بمحافظة قنا، وضمت إعادة الإعمار التى تمت بقرية دندرة إعمار 50 منزلاً شاملة أعمال المحارة والدهانات والخشب والسيراميك وتوصيلات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الأثاث المنزلى والمفروشات وجميع الأجهزة الكهربائية.



حركات ونقابات

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها غدا الأحد للتحقيق في عدة مخالفات إعلامية جسيمة ارتكبت خلال الأيام الماضية تمثل هجمة هدفها الإساءة إلى المرأة المصرية والمجتمع المصري، حسب تقرير أعدته لجنة الرصد والتقييم الإعلامي برئاسة الدكتورة سوزان قليني، وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مخالفات ارتكبتها جريدة صوت الأمة الإلكترونية تضمنت استخدام الفاظ تسيء للمرأة المصرية بزعم الدفاع عنها، موضحا أن الاجتماع سيناقش إبعاد ودوافع الهجمة الممنهجة ضد المرأة المصرية بزعم الدفاع عنها في بعض الصحف والفضائيات.



جامعات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورؤساء الجامعات، بضرورة بدء كافة محاضرات يوم الأحد، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن من أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الذكية فى مواجهة الإرهاب الآثم بمنطقة الواحات، كان قد تعرض ضباط الشرطة البواسل لعمليات إرهابية خسيسة وهم يؤدون واجبهم الوطنى فى التصدى ومواجهة هذه العناصر بصحراء الواحات بالجيزة، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.



أعلنت وكالة خدمة المجتمع وشئون البيئة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تنظيم ندوة قانون الخدمة المدنية الجديد "المبررات والمفردات" ، وتعقد الندوة غدا الأحد 22 أكتوبر بمدرج قنديل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ويشارك فيها الندوة الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، والدكتور ممدوح إسماعيل أستاذ الإدارة العامة بالكلية، والدكتورة ماجدة صالح قائم بأعمال عميدة الكلية.