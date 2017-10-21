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بورصة وشركات
3 أسهم بالبورصة تسجل صعودًا بنسب تتجاوز الـ6% خلال أسبوع
السبت 21 أكتوبر 2017 05:00 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
خاص
سجلت 3 أسهم ارتفاعًا بنسب تجاوزت الـ6% بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي .
وجاءت اﻷسهم كالتالي، أولاً سهم شركة "أكتوبر فارما" للصناعات الغذائية الذي صعد بنحو 15%، تلاه سهم شركة "مطاحن ومخابز اﻹسكندرية" بنسبة 10%، وأخيرا سهم اﻷلومنيوم العربية بـ 7% .
يشار إلى أن مؤشرات السوق هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.28% ليسجل 13714 نقطة.
كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 4.05% إلى 783 نقطة، وإمتد الانخفاض إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 3.59% إلى 1744 نقطة.
وبلغت قيمة التداول خلال أسبوع 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.4 مليون ورقة مالية منفذة على 214 ألف عملية .
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