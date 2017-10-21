البورصة المصرية

خاص



سجلت 3 أسهم ارتفاعًا بنسب تجاوزت الـ6% بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي .



وجاءت اﻷسهم كالتالي، أولاً سهم شركة "أكتوبر فارما" للصناعات الغذائية الذي صعد بنحو 15%، تلاه سهم شركة "مطاحن ومخابز اﻹسكندرية" بنسبة 10%، وأخيرا سهم اﻷلومنيوم العربية بـ 7% .



يشار إلى أن مؤشرات السوق هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.28% ليسجل 13714 نقطة.



كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 4.05% إلى 783 نقطة، وإمتد الانخفاض إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 3.59% إلى 1744 نقطة.



وبلغت قيمة التداول خلال أسبوع 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.4 مليون ورقة مالية منفذة على 214 ألف عملية .

