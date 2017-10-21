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رياضة
طاهر يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الأهلى
السبت 21 أكتوبر 2017 04:16 م
محمود-طاهر2
أخر الأخبار
محمود-طاهر2
ارتفاع عدد المتنافسين لأربعة مرشحين
على المصرى
تقدم المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، بأوراقه ترشحه في انتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئاسة، ليصبح المرشح الرابع على المقعد ذاته، حتى الآن بعد محمد ثابت فضل الله، وإلهامي عجينة ومحمود الخطيب.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طاهر، قد حدد يوم 30 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة انتخابات القلعة الحمراء، علما بأن باب الترشح للانتخابات تم فتحه يوم الأحد الماضي، وسيغلق في الخامسة مساء اليوم السبت.
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