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سيـــاســة
المؤتمر يتهم الحكومة بضياع 10 مليارات جنيه
السبت 21 أكتوبر 2017 03:53 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
سلوى عثمان
أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالبرلمان ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقديم استجواب ضد كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حول ضياع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، قيمة القرض التي حصلت عليه مصر من البنك الدولي لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح الشريف في بيان عاجل قدمه اليوم إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بقيمة 500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد.
وكشف أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة على كاهل المواطنين لمحافظتي سوهاج وقنا.
وأشار إلى أنه مرت 4 شهور ولم تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ؛ الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى، وقال انه سيطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان يلقى بيانه العاجل امام البرلمان غدا الأحد لحسم هذا الموضو، وانه سوف يمهل الحكومة 48 ساعة لتعلن عن إجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الأموال.
وقال النائب حلمي: اذا لم تتحرك الحكومة فإنه سيحول بيانه العاجل الى استجواب لسحب الثقة من الحكومة مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحسم هذا الموضوع، وتساءل عن الأسباب التى وراء عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير فى تنمية محافظتي سوهاج وقنا، مؤكدا انه يعرف هذه الأسباب وسوف يفجرها ويعلن عنها عند تحويل بيانه العاجل الى استجواب أمام البرلمان.
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