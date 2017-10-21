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بورصة وشركات
سهم الحديد والصلب يصعد 33% خلال أسبوع
السبت 21 أكتوبر 2017 03:37 م
سهم
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سهم
أسماء السيد
حقق سهم "الحديد والصلب المصرية" صعودًا كبيرًا، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بالبورصة المصرية -الذي يُعد اﻷسبوع الأول عقب موافقة عمومية الشركة على استمرار النشاط- إذ سجل صعودًا بنسبة 33.6%، مدعومًا بتلك اﻷخبار اﻹيجابية.
يُذكر أن السهم حقق -الأربعاء المنقضي- صعودًا بنسبة 17% عند 9.20 جنيه ليحقق أعلى صعود له من عام 2014، ووصل السهم لمستوى 9.80 جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، تحركًا من مستوى 7.33 جنيه بجلسة اﻷحد الماضي.
الجمعية العامة غير العادية للشركة، وافقت يوم اﻷحد المنقضي، على استمرارية الشركة إعمالاً بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام، ولفتت إلى أن الشركة القابضة قامت بدعمها 1.5 مليار جنيه حتى العام المالي المنتهي في يونيو 2017، في إطار حزمة حلول لوقف نزيف الخسائر المتراكمة.
وسجلت "الحديد والصلب المصرية"، خسائر بقيمة 744.68 مليون جنيه خلال العام المالي 2016 -2017، مقابل خسائر بلغت 615.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وخلال العام المالي الماضي، رفعت القابضة المعدنية رأسمال الحديد والصلب 100%، فضلاً عن طرح مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشركة، موضحة أنه جارٍ دراسة العروض المقدمة، حسب البيان الصادر عن الشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة 976.8 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للواحد.
يُذكر أن الشركة أصدرت بيان للبورصة المصرية، يوم اﻷحد المنقضي، صدقت فيه على القرارات السابق ذكرها.
الحديد والصلب المصرية
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