برلماني يطالب باستدعاء وزير الداخلية

وزارة الداخلية

ياسمين فواز



قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، طلب إلى رئيس مجلس النواب باستدعاء وزير الداخلية، للوقوف حول ملابسات حادث الواحات الإرهابي.



وأضاف النائب: "فى الوقت الذي ننعي فيه شهداء الشرطة الأبطال، وندين أعمال الخسة والنذالة للإرهاب الأسود ومن يسانده".



وطالب النائب بضرورة استدعاء وزير الداخلية لإلقاء بيان حول ملابسات تلك العملية الإرهابية وكيفية التعامل معها، والتى أدت بحياة أبطال رجال الشرطة من قتلي وجرحى بهذه الأعداد الكبيرة.



واختتم النائب: "استناداً إلى المادة ( 134 ) والمادة ( 139 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب استدعاء السيد وزير الداخلية، وطبقاً للدستور بأن حضوره الى المجلس وجبياً متي طلب المجلس ذلك للوقوف على الوقائع والمعلومات من وزير الداخلية".