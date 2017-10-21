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سيـــاســة
مستقبل وطن ناعيا شهداء الوطن: ستظل مصر عصية
السبت 21 أكتوبر 2017 02:45 م
حزب مستقبل وطن
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حزب مستقبل وطن
إيمان عوف:
نعى الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، جنود وضباط الشرطة المصرية البواسل الذين استشهدوا على أيدى جماعات التطرف والإهارب والغدر، بمنطقة الواحات بالفيوم.
وأكد فى بيان للحزب أن تلك العمليات الخسيسة والجبانة، لن تزيد الوطن ومؤسساته الأمنية إلا تماسكًا وترابطًا، وسعيًا نحو تحقيق الهدف النبيل والأسمى، وهو الدفاع عن مقدرات الوطن وتطهيره من الخونة والمتطرفين.
وأشار إلى أن تلك العمليات تأتي بالتزامن مع النجاحات والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، بهدف التشويش عليها، وخلق حالة من اليأس وهدم الروح المعنوية لجموع الشعب المصري، مؤكدًا أن الوطن سيستمر فى عمليات البناء والنهضة، رغم أنف الحاقدين، وستظل مصر عصية ضد كل من أراد الوقيعة بها.
وشدد البيان على ضرورة توجيه ضربات قوية وموجعة لتلك الجماعات التى استهدفت خير جنود الأرض، وسرعة أخذ الثأر، والعمل على تمشيط المنطقة بشكل كامل لسرعة تعقب الجناة، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
سيـــاســة
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