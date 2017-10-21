إقالة هاني رمزي من تدريب الاتحاد السكندرى

إقال مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، هانى رمزى، من منصب المدير الفنى لفريق الكرة الأول بزعيم الثغر من منصبه، برفقة جهاز المعاون، المكون من طارق السعيد، وطارق السيد، ووليد إبراهيم، عقب تراجع نتائج الفريق فى الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد مرور 6 جولات على بداية المسابقة.خاض الفريق 6 لقاءات مع هانى رمزى ومعاونيه، فاز فى مباراتين على النصر والأسيوطى سبورت، وخسر فى ثلاثة مواجهات، أمام الإسماعيلى والمقاولون العرب والأهلى، وتعادل فى اللقاء الأخير مع الإنتاج الحربى، وهو ما تسبب فى إقالة الجهاز الفنى.

ويفاوض مجلس إدارة زعيم الثغر، البرازيلى جورفان فييرا المدير الفنى الأسبق للزمالك وسموحة، والإسبانى خوان ماكيدا، المدير الفنى السابق لزعيم الثغر، والذى كان يتولى المسئولية الفنية للاتحاد السكندرى، فى الموسم الماضى، قبل أن تتم إقالته ويتم تعيين رمزى بديلا له، بالإضافة لمدرب فرنسى رفض مسئولى النادى الإفصاح عن اسمه، وربما يكون الأقرب لتولى المهمة.

