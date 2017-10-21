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سيـــاســة
برلمانى يطالب بسرعة إقرار قانون الإدارة المحلية
السبت 21 أكتوبر 2017 02:28 م
جمال عباس نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
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جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
سلوى عثمان
طالب جمال عباس، نائب حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بسرعة إقرار قانون الإدارة المحلية لما تشهده محافظات الجمهورية من أزمات وعقبات تتعلق بدور عضو المجلس المحلي.
وأضاف عباس، في بيان له صدر، اليوم السبت، أن مصر عانت في السنوات الأخيرة الماضية من تواجد فاسدين بالعديد من المؤسسات وقد حان الوقت للقضاء على تلك الظاهرة تزامنًا مع الحق الرقابي والتشريعي الذي منحه الدستور للبرلمانيين من سن القوانين والرقابة على أداء الحكومة، مُؤكدًا أن قضية محاربة الفساد أصبحت مهمة قومية لكافة مؤسسات الدولة لنهضة البلاد.
حزب المصريين الأحرار
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