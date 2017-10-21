مقار الرياض تسعى لغزو سوق الصيانة المنزلية بمصر

علم السعودية 123

خالد بدر الدين



أعلن محمد بن دايل، رئيس مجلس إدارة شركة مقار الرياض للتجارة، أن الشركة تسعى لاقتحام السوق المصرية لخدمات الصيانة المنزلية، العام المقبل من خلال تطبيق للهواتف المحمولة.



وقال بن دايل، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن تطبيق (فيكس) الذي بدأ العمل بالفعل في السعودية في فبراير من العام الماضي، نفذ أكثر من 10 آلاف طلب تقديم خدمة داخل السوق السعودية، ويستهدف تقديم أكثر من 150 ألف طلب خدمة خلال العام المقبل، رغم أن فيكس في السعودية تنافسها تطبيقات أخرى مثل مهارة وأجير وبيتك وسكروب.



وأكد أن شركته تسعى لتوسعة نشاطها إلى خارج السعودية بنهاية العام، بعد انتشار الكثير من المدن الرئيسية في السعودية، ويسعى لإطلاق حملة تسويقية كبيرة في السعودية خلال يناير المقبل، وشهدت سوق التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة المنزلية نشاطا قويا بالسعودية خلال السنوات القليلة الماضية، لكن السوق ما زالت تفتقر بشدة إلى الأيدي العاملة الماهرة.



وأضاف: "سنتخطى حدود السعودية.. وجهتنا الأولى من الدول المستهدفة هي مصر طبعا لعدد من الأسباب أهمها التعداد السكاني الضخم وعدد الوحدات السكنية المرتفع جدا ووفرة الأيدي العاملة في مصر من أهم الأسباب التي تدفعنا بقوة لاقتحام السوق المصرية، ونبحث حاليا عن مستثمر استراتيجي يشاركنا الأعمال في مصر ونستهدف أن نبدأ تقديم أو طلب تقديم الخدمة هناك في منتصف 2018".



وتابع بن دايل: “حجم سوق خدمات الصيانة المنزلية في السعودية يبلغ حوالى4 مليارات ريال و نتوقع أن تستحوذ التطبيقات الإلكترونية على 30 % من هذه السوق خلال الخمس سنوات المقبلة، لأن السوق ما زالت بها فرص واعدة للنمو ولا يوجد بها تشبع ونسعى لتغيير أسلوب المستهلك وتوجيهه نحو الخدمات الإلكترونية وإن الطلبات في تزايد شهرا بعد شهر“.



ومصر أكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان ويسكنها أكثر 95 مليون نسمة، ويعمل بها عدد من شركات خدمات الصيانة المنزلية من أشهرها فيكساوي وتاسكتي وصلحلي وصيانكو.



ولعائلة بن دايل مشاريع في عدد من القطاعات بالسوق السعودية، منها القطاع الطبي والتجزئة والأغذية وللشركة عدة استثمارات غذائية في مصر.