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سيـــاســة
شاكر : جرائم الإرهاب تزيد مصر قوة وصلابة
السبت 21 أكتوبر 2017 11:17 ص
محمد شاكر
أخر الأخبار
محمد شاكر
عمر سالم:
نعى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، شهداء الواجب من رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا أثناء تبادل إطلاق النيران مع عدد من العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات.
وأكد أن هذه الجرائم الإرهابية تزيد مصر صلابة وقوة ، وتزيد الشعب إصراراً على التكاتف خلف القيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب نهائياً .
وقدم "شاكر" التعازى لأسر الشهداء داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ، ومتمنياً سرعة الشفاء للمصابين .
الكهرباء
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