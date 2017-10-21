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بورصة وشركات
الرقابة المالية : أربعة مرشحين لانتخابات حماية المستثمر
السبت 21 أكتوبر 2017 10:58 ص
محمد عمران مؤتمر
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محمد عمران مؤتمر
المال - خاص:
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقى الهيئة أربع طلبات ترشح لخوض hنتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر المالية غير التجارية، وذلك بعد غلق باب تقديم الطلبات بنهاية عمل يوم الخميس الماضى.
وأوضح أن جميع ما يتعلق بشروط الترشح وإجراءات الانتخابات نظمها قرار رئيس الهيئة رقم (742) لسنة 2014 والمنشور على موقعى الهيئة والصندوق الإلكترونين لاختيار ثلاثة من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأمناء الحفظ من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة .
وأضاف أن الخطوة القادمة ستتولى فيها لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة، لفحص طلبات الترشح المقدمة للتأكد من توافر الشروط في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها، واستبعاد المرشحين غير المستوفين للشروط، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقي طلبات الترشح، وإعلان قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداها لشركات السمسرة فى الأوراق المالية والأخرى للشركات الأعضاء فى الصندوق من غير شركات السمسرة، على أن يتم نشرها بالموقع الإلكترونى لكل من الصندوق والهيئة .
ويحق لكل من استبعد اسمه و لكل شركة عضو فى الصندوق التظلم من إدراج أى مرشح فى قائمتى المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين ، ليتم النظر في التظلمات خلال فترة لا تتعدى أسبوعين يتم بعدها الإعلان عن القائمتين النهائيتين للمرشحين للانتخابات.
جدير بالذكر أن الهيئة قد أعلنت على موقعها الإلكترونى بداية من أكتوبر الحالي، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الصندوق خلال الفترة من 8 - 19 أكتوبر.
الرقابة المالية
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