مجلس الوزراء ينعى شهداء حادث الواحات

مجلس الوزراء

المال ـ خاص:



نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن وعميق الأسى، رجال الشرطة الذين استشهدوا أمس في مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية بمنطقة صحراء الواحات، وثمن المجلس التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة البواسل، جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الأبطال، لاستئصال قوى الشر والظلام، ودحر مخططاتهم الخبيثة في تهديد أمن المواطنين، وعرقلة جهود البناء والتنمية.



وأعرب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه القلبية لذوي شهداء الحادث الغادر من رجال الشرطة الأبرار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وموجهاً بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وأدان رئيس الوزراء الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر الارهابية التكفيرية في حق الوطن، مشدداً على أنها لا تزيد أبناء الوطن إلا اصراراً على استكمال جهود القضاء على ذيول الإرهاب والتطرف واستكمال العمل والبناء. وأكد رئيس الوزراء أن جموع الشعب المصري العظيم تتطلع بعين الإجلال والتقدير إلى تلك الدماء الذكية التي تسيل فوق تراب الوطن الغالي، دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين.