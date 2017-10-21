أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 أكتوبر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

متابعات:

تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم السبت، 21 أكتوبر.

مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
Alexandria 04:40 AM 06:06 AM 11:45 AM 02:58 PM 05:23 PM 06:42 PM 12:53 AM
Assiut 04:34 AM 05:57 AM 11:41 AM 02:56 PM 05:22 PM 06:38 PM 12:50 AM
Asyut 04:34 AM 05:57 AM 11:41 AM 02:56 PM 05:22 PM 06:38 PM 12:50 AM
Cairo 04:34 AM 06:00 AM 11:40 AM 02:53 PM 05:19 PM 06:37 PM 12:49 AM
Damanhour 04:38 AM 06:04 AM 11:43 AM 02:56 PM 05:22 PM 06:40 PM 12:52 AM
Damanhur 04:38 AM 06:04 AM 11:43 AM 02:56 PM 05:22 PM 06:40 PM 12:52 AM
Giza 04:35 AM 06:00 AM 11:40 AM 02:54 PM 05:20 PM 06:37 PM 12:50 AM
Port Said 04:30 AM 05:57 AM 11:36 AM 02:48 PM 05:14 PM 06:33 PM 12:44 AM
Suez 04:29 AM 05:55 AM 11:35 AM 02:48 PM 05:14 PM 06:32 PM 12:44 AM
Tanta 04:35 AM 06:01 AM 11:41 AM 02:54 PM 05:20 PM 06:38 PM 12:50 AM
Zagazig 04:33 AM 05:59 AM 11:39 AM 02:52 PM 05:18 PM 06:36 PM 12:48 AM
Cairo Governorate 04:35 AM 06:00 AM 11:40 AM 02:54 PM 05:20 PM 06:37 PM 12:50 AM
Mansoura 04:34 AM 06:00 AM 11:40 AM 02:52 PM 05:18 PM 06:36 PM 12:48 AM
Alexandria Governorate 04:40 AM 06:06 AM 11:46 AM 02:58 PM 05:24 PM 06:42 PM 12:54 AM
6 October City 04:35 AM 06:00 AM 11:41 AM 02:54 PM 05:20 PM 06:38 PM 12:50 AM
Gizah 04:34 AM 05:59 AM 11:40 AM 02:53 PM 05:19 PM 06:37 PM 12:49 AM
Mansourah 04:34 AM 06:00 AM 11:40 AM 02:52 PM 05:18 PM 06:36 PM 12:48 AM
October 6 04:35 AM 06:00 AM 11:41 AM 02:54 PM 05:20 PM 06:38 PM 12:50 AM
Sharm al Shaikh 04:22 AM 05:46 AM 11:28 AM 02:43 PM 05:09 PM 06:25 PM 12:37 AM
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