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سيـــاســة
الرئيس يضع حجر أساس العلمين الجديدة.. عناوين اليوم
السبت 21 أكتوبر 2017 09:06 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم السبت، 21 أكتوبر.
أخبار مصر
* الرئيس يضع اليوم حجر أساس مدينة العلمين الجديدة.
* استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل إرهابيين بالواحات.
* الرئيس يلتقي في باريس مع رؤساء 40 شركة فرنسية لدعم الإستثمار بمصر.
* د. جمعة: هجوم غير المختصين على الدين يخدم أعداء الوطن.
* “علشان تبنيها” تخترق المناطق الشعبية.. الشباب والشيوخ يوقعون الإستمارات على أنغام “تسلم الأيادي”.
الأهرام
* الرئيس يضع اليوم حجر أساس مدينة العلمين الجديدة.. مدبولي: المدينة ستكون “أيقونة” الساحل الشمالي.
* قمة مصرية ــ فرنسية في باريس الثلاثاء.. المتحدث الرئاسي لـ”الأهرام”: تعزيز الشراكة في المجالات العسكرية ومكافحة الإرهاب.
* جيهان الحديدي: المنتدى أكبر فعالية تشهدها مصر منذ عام 1994.. مدير مكتب الرئيس يشرف على الاستعدادات الأخيرة لمنتدى شباب العالم.
* الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية: إنجازات غير مسبوقة للبحرية المصرية بإنضمام الغواصات الحديثة والفرقاطات المتطورة.
* استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل إرهابيين بالواحات.
* مساعد وزير الداخلية: تطهير بحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية.
* “علماء مصر” تناقش قانون المستشفيات الجامعية.
* مدير عام الغرفة الفرنسية في مصر لـ”الأهرام”: وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين بالقاهرة نوفمبر المقبل.
* وزير خارجية البرتغال خلال لقائه قابيل وسحر نصر: مشروعات مشتركة بقطاعات السيارات والجلود والطاقة.
* “العصار” يبحث تطوير الصناعات الدفاعية مع كوريا الجنوبية وبولندا.
* خريطة بفرص الإستثمار بمنطقتي المتحف الكبير والحضارة.
* نقل 85% من المدابغ إلى الروبيكي خلال شهرين.
* مشروع قانون المرور الجديد يثير الجدل.. المؤيدون: يحد من الحوادث ويوفر شارعًا منضبطًا.. والمعارضون: لسنا بحاجة إليه وتطبيقه صعب.
* الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على خطة “مواجهة” النجم غدًا.. المدير الفني: هدفنا الصعود لنهائي أفريقيا.. والسرية شعار بطل تونس.
* صلاح “الفتى الأول” في عيون جماهير أوروبا.
أخبار اليوم
* الرئيس يلتقي في باريس مع رؤساء 40 شركة فرنسية لدعم الإستثمار بمصر.
* حملة شعبية تطالب الرئيس بالترشح لاستكمال البناء والقضاء على الإرهاب.
* د. جمعة: هجوم غير المختصين على الدين يخدم أعداء الوطن.
* الفريق أحمد خالد: نحمي مصالحنا وحركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.
* المبعوث الشخصي للرئيس بوتين يتحدث لـ”أخبار اليوم”: مصر وروسيا شريكان أساسيان في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
* المبعوث الشخصي للرئيس بوتين لـ”أخبار اليوم”: بدء تنفيذ مفاعل الضبعة النووي قبل نهاية العام الحالي.
* غدًا.. عودة طلاب “اليابانية” إلى مدارسهم الأصلية.
* إلغاء سلطة “التنمية المحلية” على المحافظين.
* وزيرا الإستثمار والصناعة يبحثان زيادة الإستثمارات البرتغالية بمصر.
* على هامش إجتماعات صندوق النقد الدولي.. عامر يروج للإستثمار المصري.. من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي.
* وفد رجال أعمال مصري يبحث زيادة الإستثمارات المشتركة مع المستثمرين الفرنسيين.
* مهاب مميش: نفق جديد ومدينة “دوائية” شرق بورسعيد.
* تعديلات قانون البناء أمام مجلس الوزراء قريبًا.. قطع الكهرباء عقوبة عدم إنشاء إتحاد الشاغلين.
* اشيان بانكر: “الأهلي المصري” أقوى بنك في مصر وإفريقيا لعام 2017.
* توقعات بزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 21 مليار دولار نهاية العام.
* بحث إلغاء الضرائب عن المخابز المدعمة.
* المقاولون العرب تنفي إنهيار كتلة خرسانية بمحور روض الفرج.
* للمرة الثانية.. صلاح أفضل لاعب في دوري الأبطال الأوروبي.
* “البرنس” علي و”الأميرة” نور يتحدثان لـ”أخبار اليوم”: الحب يصنع المعجزات في ملاعب الإسكواش.
الجمهورية
* باريس تتطلع لزيارة الرئيس.. ليبيا وسوريا والعراق والقضية الفلسطينية.. أهم الملفات.
* “علشان تبنيها” تخترق المناطق الشعبية.. الشباب والشيوخ يوقعون الإستمارات على أنغام “تسلم الأيادي”.
* “السعيد” تفقدت مشروعات المياه والصرف بالمحافظة.. أول مركز متخصص للنساء والتوليد.. بالأقصر.
* أحدث تصنيف لجامعات العالم.. “القاهرة” تتقدم مركزًا واحدًا في 481 و”عين شمس” 701 والأزهر 801.
* ضمن مبادرة “2 كفاية” ولمواجهة الزيادة السكانية.. 110 ملايين جنيه للجمعيات الأهلية في المحافظات الأكثر خصوبة.
* إحصائيات وزارة الصحة: مليار جنيه فاتورة الكلاب الضالة سنويًا.
* تعاون مع كوريا الجنوبية في التصنيع الدفاعي والمدني.
* فهمي بعد رئاسة مصر مجموعة الـ 77 والصين.. موقف موحد للدول النامية.. في مفاوضات تغير المناخ.
* البنا يوافق على تسهيلات البنك الزراعي للمتعثرين.. 5% فقط فائدة متناقصة لتمويل احتياجات الفلاحين.
* الزراعة تستعد بفرق “الكاهو” لمواجهة إنفلونزا الطيور.
* رئيس القابضة الغذائية: عرض موقف توحيد أسعار 66 سلعة على وزير التموين.
* جنون الأسعار ضرب قطع غيار السيارات.. الأسعار زادت 100% على الياباني والكوري والصيني.
* الإعلام ممنوع في الأهلي.. قائمة الخطيب تتقدم بأوراقها.. في إستقبال حافل.
أخبار مصر
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