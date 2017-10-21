الرئيس يضع حجر أساس العلمين الجديدة.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

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تقدم المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم السبت، 21 أكتوبر.



أخبار مصر



* الرئيس يضع اليوم حجر أساس مدينة العلمين الجديدة.



* استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل إرهابيين بالواحات.



* الرئيس يلتقي في باريس مع رؤساء 40 شركة فرنسية لدعم الإستثمار بمصر.



‎* د. جمعة: هجوم غير المختصين على الدين يخدم أعداء الوطن.



* “علشان تبنيها” تخترق المناطق الشعبية.. الشباب والشيوخ يوقعون الإستمارات على أنغام “تسلم الأيادي”.



الأهرام



* الرئيس يضع اليوم حجر أساس مدينة العلمين الجديدة.. مدبولي: المدينة ستكون “أيقونة” الساحل الشمالي.



* قمة مصرية ــ فرنسية في باريس الثلاثاء.. المتحدث الرئاسي لـ”الأهرام”: تعزيز الشراكة في المجالات العسكرية ومكافحة الإرهاب.



* جيهان الحديدي: المنتدى أكبر فعالية تشهدها مصر منذ عام 1994.. مدير مكتب الرئيس يشرف على الاستعدادات الأخيرة لمنتدى شباب العالم.



* الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية: إنجازات غير مسبوقة للبحرية المصرية بإنضمام الغواصات الحديثة والفرقاطات المتطورة.



* استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل إرهابيين بالواحات.



* مساعد وزير الداخلية: تطهير بحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية.



* “علماء مصر” تناقش قانون المستشفيات الجامعية.



* مدير عام الغرفة الفرنسية في مصر لـ”الأهرام”: وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين بالقاهرة نوفمبر المقبل.



* وزير خارجية البرتغال خلال لقائه قابيل وسحر نصر: مشروعات مشتركة بقطاعات السيارات والجلود والطاقة.



* “العصار” يبحث تطوير الصناعات الدفاعية مع كوريا الجنوبية وبولندا.



* خريطة بفرص الإستثمار بمنطقتي المتحف الكبير والحضارة.



* نقل 85% من المدابغ إلى الروبيكي خلال شهرين.



* مشروع قانون المرور الجديد يثير الجدل.. المؤيدون: يحد من الحوادث ويوفر شارعًا منضبطًا.. والمعارضون: لسنا بحاجة إليه وتطبيقه صعب.



* الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على خطة “مواجهة” النجم غدًا.. المدير الفني: هدفنا الصعود لنهائي أفريقيا.. والسرية شعار بطل تونس.



* صلاح “الفتى الأول” في عيون جماهير أوروبا.



أخبار اليوم



* الرئيس يلتقي في باريس مع رؤساء 40 شركة فرنسية لدعم الإستثمار بمصر.



* حملة شعبية تطالب الرئيس بالترشح لاستكمال البناء والقضاء على الإرهاب.



‎* د. جمعة: هجوم غير المختصين على الدين يخدم أعداء الوطن.



* الفريق أحمد خالد: نحمي مصالحنا وحركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.



* المبعوث الشخصي للرئيس بوتين يتحدث لـ”أخبار اليوم”: مصر وروسيا شريكان أساسيان في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.



* المبعوث الشخصي للرئيس بوتين لـ”أخبار اليوم”: بدء تنفيذ مفاعل الضبعة النووي قبل نهاية العام الحالي.



* غدًا.. عودة طلاب “اليابانية” إلى مدارسهم الأصلية.



* إلغاء سلطة “التنمية المحلية” على المحافظين.



* وزيرا الإستثمار والصناعة يبحثان زيادة الإستثمارات البرتغالية بمصر.



* على هامش إجتماعات صندوق النقد الدولي.. عامر يروج للإستثمار المصري.. من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي.



* وفد رجال أعمال مصري يبحث زيادة الإستثمارات المشتركة مع المستثمرين الفرنسيين.



* مهاب مميش: نفق جديد ومدينة “دوائية” شرق بورسعيد.



* تعديلات قانون البناء أمام مجلس الوزراء قريبًا.. قطع الكهرباء عقوبة عدم إنشاء إتحاد الشاغلين.



* اشيان بانكر: “الأهلي المصري” أقوى بنك في مصر وإفريقيا لعام 2017.



* توقعات بزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 21 مليار دولار نهاية العام.



* بحث إلغاء الضرائب عن المخابز المدعمة.



* المقاولون العرب تنفي إنهيار كتلة خرسانية بمحور روض الفرج.



* للمرة الثانية.. صلاح أفضل لاعب في دوري الأبطال الأوروبي.



* “البرنس” علي و”الأميرة” نور يتحدثان لـ”أخبار اليوم”: الحب يصنع المعجزات في ملاعب الإسكواش.



الجمهورية



* باريس تتطلع لزيارة الرئيس.. ليبيا وسوريا والعراق والقضية الفلسطينية.. أهم الملفات.



* “علشان تبنيها” تخترق المناطق الشعبية.. الشباب والشيوخ يوقعون الإستمارات على أنغام “تسلم الأيادي”.



* “السعيد” تفقدت مشروعات المياه والصرف بالمحافظة.. أول مركز متخصص للنساء والتوليد.. بالأقصر.



* أحدث تصنيف لجامعات العالم.. “القاهرة” تتقدم مركزًا واحدًا في 481 و”عين شمس” 701 والأزهر 801.



* ضمن مبادرة “2 كفاية” ولمواجهة الزيادة السكانية.. 110 ملايين جنيه للجمعيات الأهلية في المحافظات الأكثر خصوبة.



* إحصائيات وزارة الصحة: مليار جنيه فاتورة الكلاب الضالة سنويًا.



* تعاون مع كوريا الجنوبية في التصنيع الدفاعي والمدني.



* فهمي بعد رئاسة مصر مجموعة الـ 77 والصين.. موقف موحد للدول النامية.. في مفاوضات تغير المناخ.



* البنا يوافق على تسهيلات البنك الزراعي للمتعثرين.. 5% فقط فائدة متناقصة لتمويل احتياجات الفلاحين.



* الزراعة تستعد بفرق “الكاهو” لمواجهة إنفلونزا الطيور.



* رئيس القابضة الغذائية: عرض موقف توحيد أسعار 66 سلعة على وزير التموين.



* جنون الأسعار ضرب قطع غيار السيارات.. الأسعار زادت 100% على الياباني والكوري والصيني.



* الإعلام ممنوع في الأهلي.. قائمة الخطيب تتقدم بأوراقها.. في إستقبال حافل.