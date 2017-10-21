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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 أكتوبر
السبت 21 أكتوبر 2017 09:00 ص
درجات الحرارة اليوم
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درجات الحرارة اليوم
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 درجة، والصغرى 19 والإسكندرية 26 للعظمى والصغرى 20 ومطروح 17 للصغرى والعظمى 25 الصغرى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 19 28
وسط الدلتا 19 27
الإسكندرية 20 26
بلطيم 18 26
مطرح 17 25
السلوم 16 25
سيوة 15 28
بروسعيد 22 27
دمياط 22 27
العريش 17 28
رفح 16 27
الإسماعيلية 16 29
السويس 18 29
رأس سدر 20 28
نخل 14 27
نويبع 22 28
طابا 17 27
كارتين 12 24
الطور 21 27
شرم الشيخ 21 31
الغردقة 21 31
مرسى علم 20 29
الفيوم 18 28
بنى سويف 18 28
المنيا 18 28
أسيوط 17 28
سوهاج 17 31
قنا 18 32
الأقصر 18 33
أسوان 20 34
أبو سمبل 19 32
الوادى الجديد 18 32
شلاتين 21 31
أبو رماد 22 30
رأس حدربة 22 29
حلايب 24 29
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