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بورصة وشركات
الجسر العربي تقر مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018
الجمعة 20 أكتوبر 2017 11:40 م
الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي
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الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي
محمود محسن:
أقرت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي في اجتماعها الخامس والستين الموقف المالي للشركة في الفترة من 1/1/2017 حتى 30/9/2017 ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري والمهندس جميل علي مجاهد، وزير النقل والمواصلات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعباس الزبيدي الوكيل الفني لوزير النقل العراقي وبحضور اللواء مصطفى الديب رئيس مجلس ادارة الشركة واعضاء مجلس الادارة.
خلال الاجتماع تم استعراض ما قامت به الشركة من اتباع سياسة تأجير البواخر لأول مرة هذا العام، لاستغلال الامكانات غير المستخدمة مؤقتا الأمر الذي أدى إلى تحويل الخسائر التي وصلت الى 2.85 مليون دولار إلى أرباح قدرت ب2.3 مليون دولار خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف الإدارية وفتح أسواق جديدة مع منطقة الخليج لزيادة العائد من السياحة البينية.
كما استعرض الحضور خطة الشركة لزيادة الايرادت خلال الفترة القادمة واجمعت الجمعية العمومية على ان الشركة تجسد التعاوان المشترك التنموي للدول الثلاثة والتي يجب المحافظة عليه وتنمية بما فيه صالح البلدان الثلاثة.
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