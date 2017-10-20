الجسر العربي تقر مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018

أقرت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي في اجتماعها الخامس والستين الموقف المالي للشركة في الفترة من 1/1/2017 حتى 30/9/2017 ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري والمهندس جميل علي مجاهد، وزير النقل والمواصلات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعباس الزبيدي الوكيل الفني لوزير النقل العراقي وبحضور اللواء مصطفى الديب رئيس مجلس ادارة الشركة واعضاء مجلس الادارة.

خلال الاجتماع تم استعراض ما قامت به الشركة من اتباع سياسة تأجير البواخر لأول مرة هذا العام، لاستغلال الامكانات غير المستخدمة مؤقتا الأمر الذي أدى إلى تحويل الخسائر التي وصلت الى 2.85 مليون دولار إلى أرباح قدرت ب2.3 مليون دولار خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف الإدارية وفتح أسواق جديدة مع منطقة الخليج لزيادة العائد من السياحة البينية.