المال ترصد تطور أسعار السيارات خلال 10 أشهر

أحمد شوقي:





شهدت أسعار السيارات العديد من التغيرات خلال الفترة منذ يناير 2017 وحتى أكتوبر الجاري؛ فقد افتتحت الشركات العام بزيادات على ضوء تقلبات أسعار الصرف التي هزت سوق السيارات خلال السنوات القليلة الماضية؛ ثم ما لبثت الشركات أن أقرت تخفيضات كبيرة منتصف الربع الأول من العام الجاري بدافع من التراجع الكبير الذي شهده سعر الدولار اعتبارًا من فبراير 2017.





تمثلت التخفيضات في عروض وخصومات كبيرة أعلنت عنها شركات السيارات في محاولة لإنعاش مبيعاتها وبعد عدة أسابيع دخلت الشركات في مسلسل من زيادات الأسعار على خلفية تحرك أسعار الصرف وعودتها لمستويات قريبة من مستوياتها السابقة.





في هذا التقرير ترصد "المال" تطور اسعار السيارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري؛ فقد شهدت طرازات عدد من العلامات تذبذبًا بين الصعود والتراجع؛ فيما اتخذت علامات أخرى اتجاه الصعود كما تراجعت أسعار عدد من العلامات الأخرى.





وتوقع أحد موزعي سوق السيارات أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات جديدة في الأسعار على خلفية نقص المعروض في السوق خاصة من الطرازات المحلية موضحا أن الوكلاء يتعمدون تقليل حجم المخزون بحوزة التجار والموزعين منذ أكثر من شهرين للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار التي كانت المعارض تلجأ إليها لإنعاش المبيعات اعتمادًا على المخزون الذين تم شراؤه من قبل بأسعار منخفضة.





وأوضح أنه في حالة استقرار اسعار الصرف والدولار الجمركي على الوضع الحالي فإن الوكلاء سيلجأون خلال الفترة المقبلة سواء المستوردين أو المحليين لزيادات إضافية في الأسعار مما سيقلل من حجم المبيعات. لكنه أشار أيضًا إلى أن بعض الوكلاء يقضون على فرص النمو المتاحة أمام سياراتهم من خلال الزيادات العشوائية في الأسعار.





ولفت إلى ان بعض الوكلاء لم يقوموا بتسليم السيارات الخاصة بشهري سبتمبر وأكتوبر 2017 مضيفًا أنه تم ضخ مؤخرًا كميات محدودة للغاية من سيارات العلامات التجارية المملوكة لهؤلاء الوكلاء مضيفًا أن نسبة ما تم تسليمه لم يتجاوز 10% من الطلبات التي تقدم بها الموزعون مما يرجح اشتعال ظاهرة الأوفر برايس بشكل أكبر من وضعها الراهن.