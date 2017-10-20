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طاقة
رئيس روساتوم : جاهزون لتوقيع مشروع الضبعة النووي
الجمعة 20 أكتوبر 2017 10:17 م
روساتوم الروسية
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روساتوم الروسية
روسيا- عمر سالم:
قال ألكسي ليخاتشوف رئيس مؤسسة "روس أتوم" الروسية، إن جميع عقود إنشاء أول محطة للطاقة النووية فى الضبعة تم توقيعها بالأحرف الأولى، على أن يتم التوقيع بشكل نهائي عقب انتهاء مصر من مراجعة العقود.
وأضاف ليخاتشيف، فى تصريحات على هامش مؤتمر الشباب والطلاب التاسع عشر فى مدينة سوتشي الروسية، أن المشروع النووي المصري مهم لشركة روساتوم وسيتم إنشاء 4 مفاعلات نووية بمحطة الضبعة.
وأشار إلى أنه ينتظر العقود النهائية لتوقيعها تمهيدًا لبدء تنفيذ المحطة النووية المصرية، موضحًا أن الشركة على استعداد لتوقيعه فى أقرب وقت ممكن، كما أن هناك مهندسين بموقع الضبعة.
وأكد أن "روساتوم" لديها تكنولوجيا متطورة للتعامل مع النفايات النووية والاستفادة منها بشكل كبير، كما أن الشركة تقوم بتدريب العديد من الشباب على مستوى العالم لبناء كوادر نووية بمختلف الدول.
كانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقية نوفمبر 2015 تتضمن انشاء محطة نووية مكونة من أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل، وإجمالى 4800 ميجاوات وبتكلفة تصل لنحو 25 مليار دولار.
محطة الضبعة
الضبعة النووية
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